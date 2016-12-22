В Париже грабители с топорами обворовали ювелирный магазин на €5 млн

В Париже был ограблен ювелирный магазин Buccellati на €5 млн. Об этом сообщает France Bleu.
Как отмечается в сообщении, грабителей было трое. Один из них был вооружен револьвером, а двое других несли топоры. Злоумышленники разбили окно и украли драгоценности. Затем они скрылись на машине. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным Le Рarisien со ссылкой на источник, инцидент произошел днем. Двое грабителей носили карнавальные маски, а у одного лицо было закрыто капюшоном. Охранник сам открыл первому грабителю дверь, а за ним уже вошли двое его сообщников.
Во время ограбления внутри магазина были его сотрудники и клиенты. Нападавшие оттащили их в сторону и разбили окна магазина, а также витрину внутри, и забрали драгоценности. Грабителями удалось скрыться до прибытия полиции.