В Екатеринбурге ребенок остался жив после падения с 10 этажа дома

В Екатеринбурге ребенок выпал из окна десятиэтажного дома и остался жив. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Свердловской области.
Инцидент произошел днем 21 мая, мальчик 2015 года рождения выпал из окна дома по улице Большакова, уточняется в сообщении. В результате происшествия ребенок получил травмы, его доставили в больницу. По факту случившегося СК начал доследственную проверку, говорится в сообщении.
По предварительным данным, в момент падения мальчика в квартире также находились его мать и дядя. Согласно сообщению, ребенок остался в комнате один на короткое время, пока его мать отлучилась на кухню. Когда женщина вернулась, мальчика она не обнаружила, также его не было и в другой комнате, в которой находился дядя, говорится в сообщении. После этого, как отмечает СК, женщина подошла к окну в своей комнате и увидела своего ребенка, лежащего внизу у дома.
Падение мальчика смягчили ветви деревьев, которые растут под окнами дома. «Кроме того, грунт, на который он упал, является мягким и сыпучим», — отмечается в сообщении.
По словам матери, «несколько дней назад мальчик научился добираться к окну по батарее». В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также определяется степень тяжести причиненного вреда здоровью ребенка, добавили в Следственном комитете.