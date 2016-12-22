СМИ назвали имя устроившего взрыв в Манчестере террориста

Взрыв на «Манчестер Арене» в Великобритании совершил 23-летний Салман Абеди. Об этом сообщает CBS News без указания источника информации. По данным телеканала, власти Великобритании знали об этом человеке еще до теракта.
Ответственность за взрыв, в результате которого погибли 22 человека, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Но источники CBS в разведке США сообщили, что они пока относятся к этому заявлению с осторожностью. По их словам, пока не понятно, действовал ли злоумышленник в одиночку или ему оказывали помощь террористы. Спецслужбы США предложили свою помощь Великобритании, это стандартная практика при взаимодействии с союзником, рассказали источники CBS.
В заявлении ИГ имя террориста не называлось. Боевики пригрозили совершить новые теракты.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что власти установили личность смертника, однако не стала его раскрывать в интересах следствия. По данным Лондона, он совершил теракт в одиночку.