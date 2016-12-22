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Чиновник в Петербурге подал в суд из-за съемки личного приема граждан
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Чиновник в Петербурге подал в суд из-за съемки личного приема граждан

Глава жилищной инспекции Петербурга Владимир Зябко подал в Невский районный суд иск о защите чести и достоинства против активистки группы «ЖКХ: объединение советов домов и собственников» Марины Мачневой, которая обвинила чиновника в несоблюдении графика приема. Об этом рассказали юристы из правозащитной организации «Команды 29», передает «Фонтанка».

Как отмечает издание со ссылкой на исковое заявление Зябко, 12 декабря 2016 году Мачнева пришла на прием к Забку с видеокамерой и вела запись, что не «предусмотрено регламентом приема граждан». Затем активистка выложила 19 декабря видео в социальной сети «ВКонтакте» и написала, что глава жилищной инспекции Петербурга не соблюдает график приема граждан и уходит со своего рабочего места раньше положенного расписанием времени. По ее словам, Зябко «прекратил прием» и покинул кабинет в 11:40, хотя должен был принимать до 13:00.

Зябко в своем иске утверждал, что Мачнева снимала «не в государственных, общественных или иных публичных интересах» и вела запись приема, который не является публичным мероприятием. Глава жилищной инспекции отметил, что активистка пришла не как представитель общественной организации, а как частное лицо. Кроме того, Зябко свое согласие на размещение видеозаписи в интернете не давал. Глава жилищной инспекции отрицает обвинения в «неэтичном поведении», в котором уличила его активистка, и заявляет, что соблюдал график приема граждан.

В своем иске чиновник потребовал взыскать с Мачневой один миллион рублей. Кроме того, он потребовал от активистки удалить со страницы в социальной сети комментарий и видеозаписи.

«Людям интересно, чем занимаются чиновники на рабочих местах, выполняют ли они свою работу, — это нормальный процесс гражданского общества», — заявил адвокат Иван Павлов. Он отметил, что чиновник, который находится на своем месте, «не может говорить о вторжении в частную жизнь», так как он исполняет общественные функции, и общество, в свою очередь «хочет контролировать, как он с этим справляется». Первое заседание по иску Зябко пройдет в Невском районном суде на 24 мая. 

Теги
видео, Чиновник, активистки
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