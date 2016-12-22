Теракт в Манчестере шокировал королеву Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II выпустила заявление, в котором отметила, что шокирована гибелью людей в результате теракта в комплексе «Манчестер Арена» накануне вечером.

«Я выражаю искреннее сочувствие всем, кого затронуло это ужасное событие, и особенно семьям погибших и раненых», — говорится в заявлении королевской семьи.

Елизавета II также поблагодарила всех сотрудников правоохранительных органов за их профессионализм и заботу, проявленную к людям.

В результате взрыва в комплексе «Манчестер Арена» погибли 22 человека, более 50 получили ранения. По данным полиции, исполнителем теракта стал боевик-смертник.