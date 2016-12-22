В Санкт-Петербурге перекрыли Троицкий мост из-за подозрительного предмета

В Санкт-Петербурге перекрыт Троицкий мост из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии.
Движение по мосту полностью перекрыто. «Очевидцы сообщили о канистре, обмотанной изолентой, на проезжей части», — сообщили в Росгвардии. На место для проверки подозрительного предмета выехали взрывотехники.
Как сообщает «Фонтанка», после проверки, которая продолжалась около получаса, мост был открыт. Взрывотехники установили, что подозрительная канистра была пустой.
В Санкт-Петербурге 9 апреля из-за обнаружения подозрительного предмета была перекрыта станция «Площадь Восстания». После проверки движение на станции восстановили.
В метро Санкт-Петербурга 3 апреля произошел теракт. Взрыв произошел в вагоне поезда на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт». В результате погибли 14 человек, более 50 получили ранения.