Суд арестовал имущество отца полковника Захарченко

Басманный суд Москвы арестовал «почти всё» имущество Виктора Захарченко, рассказал один из его адвокатов Вячеслав Леонтьев. Виктор Захарченко является отцом Дмитрия Захарченко, экс-главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД и фигуранта дела о коррупции. Защита обжаловала арест имущества.

«Мы подали жалобу на арест имущества. Суд рассмотрит ее в среду, 24 мая», — приводит «Интерфакс» слова адвоката Виктора Захарченко Вадима Мышлявкина. Он добавил, что арестованы две квартиры и два машиноместа. Об аресте имущества в суде заявил другой защитник Виктора Захарченко — Вячеслав Леонтьев. Стоимость арестованного имущества он оценил в «десятки миллионов рублей».

Следователь в суде заявил, что Виктор Захарченко пытался переоформить принадлежащее ему имущество на других людей, угрожает следствию и оказывает на него давление. Также следователь заявил, что у отца полковника Захарченко имеется имущество в Таиланде.

Виктор Захарченко обвиняется в растрате и пособничестве в растрате 4 млн руб. Его сын, полковник МВД Дмитрий Захарченко, является фигурантом ряда дел о взятках. Последние обвинения связаны со взяткой в размере $800 тыс., которые были, по версии следствия, получены при посредничестве сотрудников ФСБ и МВД. При этом сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин приходится Дмитрию Захарченко шурином. Его объявили в розыск.