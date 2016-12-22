Вокзал в Манчестере закроют до конца расследования теракта

Вокзал «Виктория» в Манчестере закрыт и будет оставаться закрытым до завершения расследования. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления перед журналистами, которое транслировал телеканал Би-би-си.

По словам Мэй, к расследованию теракта привлечены «значительные силы» полиции. В Манчестере усилены патрули полиции, к патрулированию привлечены вооруженные офицеры. Территория вокруг «Манчестер Арены», где произошел взрыв, и вокзала «Виктория»​ остается закрытой. «Станция закрыта и будет оставаться закрытой вплоть до завершения официального расследования», — сообщила премьер-министр.​

Взрыв в Манчестере: последняя информация и комментарии очевидцев Видео: РБК

Мэй также рассказала, что после совершения теракта на помощь пострадавшим были направлены 400 сотрудников полиции. Правоохранительные органы полагают, что им известна личность террориста, однако раскрыть ее пока невозможно из-за продолжающегося расследования. Кроме того, по ее словам, было установлено, что террорист во время совершения теракта действовал один, однако в настоящее время полиция продолжает выяснять, представлял ли он какую-либо террористическую группировку.

Теракт в Манчестере произошел на стадионе «Манчестер Арена» после окончания концерта певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 человек были ранены. Часть пострадавших находятся в критическом состоянии. По данным полиции, взрыв произвел террорист-смертник. Как сообщили очевидцы, перед концертом правоохранительные органы не проводили тщательного досмотра зрителей, также отсутствовали и металлодетекторы.

«Почти никакой проверки»: что пишут западные СМИ о теракте в Манчестере