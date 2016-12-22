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Политика
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Омбудсмен одобрила запрет на участие детей в акциях протеста
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Омбудсмен одобрила запрет на участие детей в акциях протеста

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова одобрила инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете на участие несовершеннолетних в акциях протеста. Об этом сообщает ТАСС.

«Я поддерживаю общий тезис и попытку разработать дополнительные механизмы и инструментарий», — сказала Москалькова. По ее словам, это необходимо, ​«чтобы предупредить участие несовершеннолетних в акциях протеста».

Она отметила, что в законодательстве существуют ограничения «финансового и семейного характера», а также ограничения на посещение публичных мероприятий. Эти меры направлены на то, чтобы повысить «уровень безопасности несовершеннолетних». По мнению Москальковой, «люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектами для манипуляции и провокации».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за запрет на участие в детей в акциях протеста. Она отметила, что считает недопустимым, «когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних». По ее мнению, это «нечестно, цинично» и является «попранием нравственных и гражданских норм».

Фотогалерея В Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста В воскресенье, 26 марта, в Москве состоялась акция протеста, организованная Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) под руководством Алексея Навального. Участники мероприятия, которое не было... Показать 13 фотографий

Антикоррупционные митинги прошли в нескольких десятках городов России 26 марта 2017 года. Власти согласовали митинги в 24 городах. По данным властей, в Москве на акцию вышли 8 тыс. человек, по данным Фонда борьбы с коррупцией — 25–30 тыс. человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что несовершеннолетним участникам протестов «в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды». В Следственном комитете России заявили, что у них есть «оперативная информация» о том, что участникам митинга, в том числе и подросткам, предлагали «вознаграждение».​

При этом опрошенные РБК школьники заявляли, что вышли на митинг, чтобы поддержать главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. «Это полный бред, что школьникам кто-то предлагал деньги. Ни мне, ни друзьям никто ничего не обещал», — рассказала 15-летняя Екатерина А. «Я ничего не получала, никаких денег», — поделилась15-летняя Екатерина С. «Нас было пятеро, но никто не слышал, что якобы обещали деньги в случае задержания», — подтвердил 17-летний болельщик «Спартака» Илья. 

Теги
запрет, дети, протестные акции, Татьяна Москалькова
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