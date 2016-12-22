Власти Москвы заявили об отсутствии претензий к «Гоголь-центру»

Департамент культуры Москвы не имеет претензий к «Гоголь-центру». Об этом заявил министр правительства Москвы и глава столичного культурного департамента Александр Кибовский, комментируя сообщения о том, что обыски в «Гоголь-центре» связаны с хищением средств у властей Москвы, сообщает «Дождь».

«Сейчас никаких претензий к «Гоголь-центру» у департамента не было», — сказал он. Однако Кибовский заявил ТАСС, что он «не в курсе» ситуации с обысками, и предложил дождаться, когда закончатся следственные действия.



О том, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в «Гоголь-центр», а также к режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщала во вторник журналист «Новой газеты» и глава проекта «Русь сидящая» Ольга Романова.

Собеседник РБК, знакомый с ситуацией, заявил, что следственные мероприятия проходят по делу о хищениях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам источника РБК, сумма ущерба составляет около миллиона рублей. Он отметил, что дело было возбуждено в 2015 году по факту хищений к департаменте культуры Москвы. Источник РБК отметил, что Следственный комитет планирует допросить Серебренникова в рамках данного уголовного дела.



Серебренников стал художественным руководителем драматического театра имени Гоголя в 2012 году. Затем данный театр был преобразован в «Гоголь-центр».