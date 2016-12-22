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Политика
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Наталья Демченко
Тереза Мэй сообщила об установлении личности террориста из Манчестера

Тереза Мэй

Фото: Toby Melville / Reuters
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Британский премьер-министр Тереза Мэй в своем обращении сообщила, что полиции удалось установить личность террориста-смертника, который привел в действие взрывное устройство на «Манчестер Арене»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с заявлением к гражданам страны после теракта на «Манчестер Арене». Ее прямое обращение транслировалось в эфире британского телевидения, а также The Guardian.

Мэй рассказала, что провела все утро на заседании правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (Cabinet Office Briefing Room, COBRA), совместно с главами правоохранительных органов страны и полиции работая над разрешением кризиса.

По словам премьера, полиции удалось выяснить личность террориста-смертника и установить, что теракт он совершил в одиночку; однако до сих пор остается неясным, помогал ли ему кто-либо с подготовкой взрыва. Имя террориста пока не будет раскрыто в интересах следствия, уточнила она.

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Автовокзал «Виктория», рядом с которым расположен спортивно-концертный комплекс «Манчестер Арена», будет оставаться закрытым до завершения расследования, сообщила премьер-министр и добавила, что уровень террористической угрозы в Великобритании по-прежнему остается высоким.

По словам Мэй, терроризм — это всегда преступление против ни в чем не повинных людей, однако этот теракт превзошел все другие, потому что смертник выбрал своей целью самых юных граждан Великобритании — подростков и детей.

Премьер-министр также отметила высокий профессионализм спасательных служб и полиции Манчестера. По ее словам, в ночной операции в городе были задействованы более 400 офицеров полиции.

Мэй подтвердила, что жертвами атаки стали 22 человека, а еще 59 находятся в восьми больницах Манчестера, некоторые в критическом состоянии.

Премьер также выразила сочувствие всем пострадавшим и родственникам погибших в теракте и поблагодарила всех жителей города и страны, которые оказывали им помощь. «Это то, что отражает дух Манчестера. Он никогда не будет сломлен», — сказала она.

Взрыв в фойе спортивно-концертного комплекса «Манчестер Арена» произошел сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде, когда посетители, среди которых было много подростков и детей, покидали концертную площадку. Жертвами, по официальным данным полиции, стали 22 человека, еще 59 получили травмы.

Взрыв в Манчестере: последняя информация и комментарии очевидцев
Видео: РБК

​Из-за взрыва в стране была приостановлена предвыборная кампания, досрочные выборы в парламент Великобритании назначены на 8 июня. Ранее стало известно, что для участия в заседании комитета по чрезвычайным ситуациям Мэй отменила предвыборное мероприятие на юго-западе страны. Лидеры оппозиционных партий Джереми Корбин, Тим Фэррон и Никола Стерджен также сообщили об отмене запланированных мероприятий предвыборной кампании.​ 

Теги
теракт, Тереза Мэй, «Манчестер Арена»
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