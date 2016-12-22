Yota Devices получила кредит в $15 млн на производство нового смартфона

Китайская компания China Baoli Technologies Holdings Limited увеличила на $15 млн размер кредита для Yota Devices IPR Ltd. — одной из структур Yota Devices, говорится в материалах китайской компании для гонконгской биржи. Соответствующее соглашение было подписано 22 мая. Таким образом общий размер кредита China Baoli для Yota Devices вырос до $22 млн. деньги предоставляются под 8% годовых. В случае просрочки платежа ставка вырастет до 13%.

Yota Devices — разработчик мобильных устройств, в том числе YotaPhone, смартфона с двумя экранами, один из которых работает по технологии электронных чернил и всегда включен. China Baoli владеет 30% Yota Devices. Еще 34,9% принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна, 25,1% — Yota Holdings (ее владелец госкорпорация «Ростех»), 10% — MTH Limited (принадлежит менеджменту Yota Devices).

Помимо доли в Yota Devices China Baoli также владеет лицензией на продажу устройств компании на территории «большого Китая» (Китайская народная республика, Гонконг, Макао и Тайвань). Чтобы позволить China Baoli выйти на рынок «большого Китая», Yota разрабатывает YotaPhone 3, отмечается в материалах китайской компании. Увеличение кредита связано в том числе с необходимостью продолжения этого процесса.

За время существования Yota Devices выпустила две модели YotaPhone. Первая начала продаваться в декабре 2013 года, вторая модель — год спустя. Изначально Yota Devices планировала выпустить третью модель своего смартфона в середине 2016 года, но выпуск отложили по финансовым и техническим причинам. Как заявлял глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью «России 24» в марте этого года, у Yota Devices нет денег на массовое производство и вывода на рынок YotaPhone 3. Тогда же представитель China Baoli заявлял «Ведомостям», что YotaPhone 3 будет представлен в августе-сентябре 2017 года. Тогда же бывший глава Yota Devices Владислав Мартынов говорил, что на обновление спецификации и запуск производства YotaPhone 3 от нового инвестора может потребоваться около $20 млн.

Представитель Marsfield (управляет активами Telconet) заявил РБК, что компания совместно с китайскими коллегами заканчивает разработку YotaPhone 3, который «будет запущен сначала в Китае до конца года, а затем в России и на других рынках». «Весь бюджет, необходимый для запуска смартфона нового поколения, компания получает. Yota Devices работает в данный момент над выпуском пилотной партии», — отметил он.