Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Манчестере

Огни Эйфелевой башни погаснут в полночь 23 мая в память о жертвах взрыва на «Манчестер Арене», который произошел вечером 22 мая. Об этом говорится в заявлении мэра Парижа Анн Идальго. Ее слова опубликованы на официальном сайте парижской мэрии.



«Париж почтит память жертв и символически погасит огни Эйфелевой башни в полночь», — заявила она. Идальго подчеркнула, что парижане, которые тоже когда-то были целью террористов, «сердцем» вместе с детьми и семьями тех, кто был на «Манчестер Арене» во время взрыва. Она пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.



«Совершив атаки на Манчестер, террористы хотели нанести удар по нашим ценностями, а именно по нашей непоколебимой приверженности к демократии, свободе, гуманизму и единению. Чтобы противостоять этой слепой и постоянной угрозе, города должны встать единым фронтом», — говорится в заявлении парижского мэра.

В связи с терактом в Манчестере вечером 23 мая и в ближайшие дни в Париже будут действовать экстренные и повышенные меры безопасности, говорится в сообщении мэрии.

В предыдущий раз огни Эйфелевой башни выключали в ночь на 8 апреля в память о жертвах атаки в Стокгольме, когда в результате наезда грузовика на толпу погибли три человека. Также огни на парижской башне были потушены в память о погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, который произошел 3 апреля.

В результате взрыва на «Манчестер Арене» вечером 22 мая погибли 22 человека, более 50 получили ранения. Теракт произошел после окончания концерта американской певицы Арианы Граде, когда зрители пошли к выходу. По данным полиции, исполнителем был террорист-смертник, личность которого пока не установлена.