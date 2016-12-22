В Южной Корее открыли огонь по неопознанному летающему объекту из КНДР

Военные Южной Кореи открыли огонь по неопознанному летающему объекту, пролетевшему вдоль границы с Северной Кореей. В южнокорейской армии утверждают, что объект направлялся из КНДР, передает агентство «Ренхап».
Инцидент произошел в районе южнокорейской провинции Чхорвон. Неопознанный объект, направлявшийся со стороны КНДР, приблизился к демаркационной линии, разделяющей два государства, и продолжил полет вдоль нее. Армия Южной Кореи по радио передала предупреждение и совершила несколько предупредительных выстрелов по объекту. В настоящее время, как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, военные выясняют, что представлял из себя объект.
В воскресенье, 21 мая, КНДР произвела очередной ракетный запуск. Ракета пролетела около 500 км и приземлилась в Японском море у восточного побережья Корейского полуострова.
Проведение ракетного испытания осудил Совет безопасности ООН. В связи с запуском было назначено экстренное совещание членов совета. Члены Совбеза выразили свою обеспокоенность действиями Пхеньяна и предупредили о возможности введения новых санкций против Северной Кореи.