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Политика
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В Южной Корее открыли огонь по неопознанному летающему объекту из КНДР
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12:49
В Южной Корее открыли огонь по неопознанному летающему объекту из КНДР

Военные Южной Кореи открыли огонь по неопознанному летающему объекту, пролетевшему вдоль границы с Северной Кореей. В южнокорейской армии утверждают, что объект направлялся из КНДР, передает агентство «Ренхап».

Инцидент произошел в районе южнокорейской провинции Чхорвон. Неопознанный объект, направлявшийся со стороны КНДР, приблизился к демаркационной линии, разделяющей два государства, и продолжил полет вдоль нее. Армия Южной Кореи по радио передала предупреждение и совершила несколько предупредительных выстрелов по объекту. В настоящее время, как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, военные выясняют, что представлял из себя объект.

В воскресенье, 21 мая, КНДР произвела очередной ракетный запуск. Ракета пролетела около 500 км и приземлилась в Японском море у восточного побережья Корейского полуострова.

Проведение ракетного испытания осудил Совет безопасности ООН. В связи с запуском было назначено экстренное совещание членов совета. Члены Совбеза выразили свою обеспокоенность действиями Пхеньяна и предупредили о возможности введения новых санкций против Северной Кореи. 

Теги
КНДР, Южная Корея, НЛО
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