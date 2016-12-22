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Политика
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Кремль назвал дату встречи Путина с президентом Македонии Ивановым
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12:31
Кремль назвал дату встречи Путина с президентом Македонии Ивановым

Встреча президента России Владимира Путина и президента Македонии Гёрге Иванова состоится 24 мая 2017 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

Встреча глав двух государств состоится в рамках рабочего визита Иванова в Россию.

Во время встречи Путин и Иванов обсудят дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества и ряд вопросов, в частности, ситуацию в балканском регионе. В ходе визита Иванову вручат премию имени Святейшего Патриарха Алексия II. Премия была присуждена ему Международным общественным Фондом единства православных народов. 

Теги
Владимир Путин, Кремль, Гёрге Иванов, встреча президентов
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