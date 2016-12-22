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Представитель президента Южной Кореи встретится с Путиным
Материалы по теме Кремль раскрыл суть разговора Путина и нового президента Южной Кореи Путин поздравил Мун Чжэ Ина с победой на выборах президента Южной Кореи
12:22
Представитель президента Южной Кореи встретится с Путиным

Специальный представитель президента Южной Кореи Со Ён Гиль рассказал, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в ходе переговоров с заместителем председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым, сообщает «Интерфакс».

По словам Со Ён Гиля, встречи с Путиным и членами Совфеда говорят о том, что «Россия тоже имеет интерес к Корее». В свою очередь, «очень большой интерес» к России испытывает избранный 10 мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В Сеуле высоко оценили звонок Путина с поздравлениями по случаю победы Мун Чжэ Ина на досрочных президентских выборах, рассказал спецпредставитель.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля 12 мая, Путин и Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора выразили заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве между Москвой и Сеулом.

Президентские выборы в Южной Корее прошли 9 мая, их провели в связи с отстранением от власти Пак Кын Хе. Ей был объявлен импичмент в связи с подозрениями в коррупции. 

Теги
Владимир Путин, Южная Корея
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