СМИ рассказали о переносе запуска «Протон-М» со спутником США на 6 июня

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником США EchoStar 21 может произойти с космодрома Байконур до 7 июня, «скорее всего, 6 числа». Об этом заявил источник на космодроме агентству «Интерфакс».

По данным источника, в запусках ракет-носителей подобного класса будет перерыв длительностью в один год.

О переносе запуска на начало июня ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту американский спутник EchoStar 21, сообщал 29 апреля «Интерфакс», ссылаясь на источник на космодроме Байконур.

Также источник сообщал, что из-за переноса пуска может сдвинуться график пусков «Протона» на год. По его словам, запуск пилотируемого корабля «Союз МС-07», который запланирован на октябрь, могут отложить на три месяца, до 27 декабря 2017 года.

Первый пуск ракет-носителей после перерыва из-за отзыва двигателей должен состояться 29 мая. Об этом 5 апреля заявил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева (разрабатывает «Протоны», входит в «Роскосмос») Андрей Калиновский изданию «Коммерсантъ». Он уточнял, что запланирован запуск спутника связи EchoStar 21, который должны были запустить в конце 2016 года. Этого не произошло из-за обнаруженных отклонений в работе двигателей.

«Роскосмос» в январе 2017 года решил отозвать двигатели второй и третьей ступени «Протона» Воронежского механического завода (ВМЗ) из-за технологических проблем, которые обнаружили во время испытаний одного из жидкостных двигателей второй ступени ракеты-носителя. После такого решения на предприятиях в космической отрасли начали «тотально» проверять качество продукции.​

Запуски ракет-носителей «Протон» приостановили в июне 2016 года из-за неудачного старта со спутником Intelsat 31.