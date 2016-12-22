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«Почта России» начала торговать семенами и цветами под посадку
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17:48
«Почта России» начала торговать семенами и цветами под посадку

«Почта России» начала сезонную торговлю садовыми цветами под посадку и семенами растений и трав. Соответствующие каталоги выпустил российский почтамт, об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в РБК.

Как отмечает «Почта России», семена можно будет приобрести в 42 тыс. почтовых отделениях, 30 тыс. из которых находятся в сельской местности. В российской почте рассказали, что «традиционным спросом» среди россиян пользуются семена растений и посадочные материалы. Заказать семена можно по каталогу в отделениях, а также дистанционно по телефону или на сайте почты.

Всего на почте можно приобрести около 150 наименований цветов, а через сайт — 7500. Также в течение лета фермеры будут выращивать луковицы тюльпанов, нарциссов, лютиков, гиацинтов, крокусов и других цветов и отправлять их клиентам с 1 по 20 сентября, чтобы они смогли посадить их на зиму. Луковицы для посадки можно будет заказать до 15 сентября. Все заказы можно будет оплатить онлайн с помощью банковской карточки или наличными в почтовом отделении, а также при получении. 

Как сообщал 17 мая РБК, прибыль от розничных продаж «Почты России» увеличилась в 2016 году на 14%, до 17 млрд руб. по сравнению с 2015 годом. Как рассказали в пресс-службе почтамта, самыми популярными товарами являются продукты питания и периодические издания. 

Теги
интернет-торговля, «Почта России»
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