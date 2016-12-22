Виктор Козловский стал новым руководителем московского метро

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Виктор Козловский возглавил столичную подземку. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

Также стало известно, что бывший глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов 23 мая 2017 года стал директором по пассажирским перевозкам в РЖД. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании. Пегов также будет курировать дочерние предприятия РЖД — АО «ФПК», АО «Вагонреммаш» и пригородные пассажирские компании.

О смене руководителя Московского метрополитена стало известно 15 мая. Как сообщали РБК в пресс-службе департамента транспорта в Москве, бывший начальник столичного метро Дмитрий Пегов перешел в РЖД, где будет курировать пассажирский блок. Тогда же появилась информация, что новым руководителем Московского метрополитена станет Виктор Козловский. Как сообщал источник РБК в транспортном комплексе Москвы, кадровые перестановки не приведут к изменениям в работе метрополитена.

Виктор Козловский в 2007–2011 годах был начальником филиала РЖД — Октябрьской дирекции управления движением центральной дирекции управления движением. В марте 2011 года — первый заместитель начальника Калининградской железной дороги. С июня 2013 года Козловский занимал пост заместителя начальника Куйбышевской железной дороги. В сентябре 2014 года он стал первым заместителем начальника столичной подземки.