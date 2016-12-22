Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Виктор Козловский стал новым руководителем московского метро 11:30 Представитель президента Южной Кореи встретится с Путиным 12:22 Представитель Сигала опроверг сообщения о получении гектара в Приморье 12:17 В Москве 28 мая полностью перекроют Садовое кольцо 12:13 Конгрессмен рассказал о сокрытии Флинном дохода за «ужин с Путиным» 12:04 Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене» 11:56 Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево 11:55 СМИ рассказали о переносе запуска «Протон-М» со спутником США на 6 июня 11:51 Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова 11:41 Дональд Трамп назвал авторов теракта в Манчестере «злобными лузерами» 11:29 Юг Израиля обстреляли с Синайского полуострова 11:27 Власти Турции разрешили задержание 69 человек по делу о госперевороте 10:55 В Ярославской области в ДТП погиб настоятель храма 10:51 «GM-АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за нехватки комплектующих 10:41 «Русь сидящая» сообщила об обыске у режиссера Кирилла Серебренникова 10:34 В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма 10:30 Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением 10:09 СМИ сообщили об эвакуации крупнейшего депо в Лондоне 10:05 «МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам 09:52 В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам 09:48 Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» 09:37
Лента новостей 12:24 МСК
В Москве 28 мая полностью перекроют Садовое кольцо Общество, 12:13 Конгрессмен рассказал о сокрытии Флинном дохода за «ужин с Путиным» Политика, 12:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  12:00   USD НАЛ. Покупка 56,70 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,70 63,78 Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене» Общество, 11:56 Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево Общество, 11:55 СМИ рассказали о переносе запуска «Протон-М» со спутником США на 6 июня Технологии и медиа, 11:51 Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова Общество, 11:41 Виктор Козловский стал новым руководителем московского метро Общество, 11:30 Дональд Трамп назвал авторов теракта в Манчестере «злобными лузерами» Политика, 11:29 Юг Израиля обстреляли с Синайского полуострова Политика, 11:27 Власти Турции разрешили задержание 69 человек по делу о госперевороте Политика, 10:55 Футболист «Спартака» рассказал об интересе со стороны европейских клубов Спорт, 10:51 В Ярославской области в ДТП погиб настоятель храма Общество, 10:51 «GM-АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за нехватки комплектующих Бизнес, 10:41 «Русь сидящая» сообщила об обыске у режиссера Кирилла Серебренникова Общество, 10:34 В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма Общество, 10:30 Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением Политика, 10:09 СМИ сообщили об эвакуации крупнейшего депо в Лондоне Общество, 10:05 «МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам Технологии и медиа, 09:52 В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам Политика, 09:48 Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» Общество, 09:37 В Совфеде заявили о готовности России помочь Британии расследовать теракт Политика, 09:21 Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция» Технологии и медиа, 09:17 Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере Политика, 09:15 Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник Общество, 09:12 Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере Общество, 09:08 АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере Общество, 08:58 Из-за взрыва в Манчестере в Британии остановлена предвыборная кампания Политика, 08:47
Виктор Козловский стал новым руководителем московского метро
Материалы по теме Путин наградил сотрудников метро Петербурга за действия во время теракта Метро Москвы заявило об отсутствии документов о смене своего начальника В московском метро сменился начальник Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор
11:30
Виктор Козловский стал новым руководителем московского метро

Первый заместитель начальника Московского метрополитена Виктор Козловский возглавил столичную подземку. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

Также стало известно, что бывший глава Московского метрополитена Дмитрий Пегов 23 мая 2017 года стал директором по пассажирским перевозкам в РЖД. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании. Пегов также будет курировать дочерние предприятия РЖД — АО «ФПК», АО «Вагонреммаш» и пригородные пассажирские компании.

О смене руководителя Московского метрополитена стало известно 15 мая. Как сообщали РБК в пресс-службе департамента транспорта в Москве, бывший начальник столичного метро Дмитрий Пегов перешел в РЖД, где будет курировать пассажирский блок. Тогда же появилась информация, что новым руководителем Московского метрополитена станет Виктор Козловский. Как сообщал источник РБК в транспортном комплексе Москвы, кадровые перестановки не приведут к изменениям в работе метрополитена.

Виктор Козловский в 2007–2011 годах был начальником филиала РЖД — Октябрьской дирекции управления движением центральной дирекции управления движением. В марте 2011 года — первый заместитель начальника Калининградской железной дороги. С июня 2013 года Козловский занимал пост заместителя начальника Куйбышевской железной дороги. В сентябре 2014 года он стал первым заместителем начальника столичной подземки. 

Теги
РЖД, Московский метрополитен, Виктор Козловский
Другие материалы РБК
Курс выживания в Грузии: застолья, деликатесы, мифы и жители
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку