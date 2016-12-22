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Политика
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Власти Турции разрешили задержание 69 человек по делу о госперевороте
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10:55
Власти Турции разрешили задержание 69 человек по делу о госперевороте

Турецкие власти выдали разрешение на задержание 33 человек из надзорного ведомства по телекоммуникациям и на 36 сотрудников регулятора турецкого финансового рынка. Об этом сообщает телеканала CNN Turk, передает Reuters.

Как отмечает агентство, данные разрешения были выданы в рамках операции против сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого в Турции считают организатором попытки государственного переворота летом 2016 года. Гюллен, который находится в США, отрицает свою причастность.

Как сообщал министр внутренних дел Сулейман Сойлу в апреле, всего с июля 2016 года были задержаны около 113 тыс. граждан Турции, из которых 47 тыс. человек были помещены под стражу, более 65 тыс. отпустили после задержания, а 41,5 тыс. находятся под наблюдением правоохранительных органов.

После попытки государственного переворота в Турции с 15 июля 2016 года действует чрезвычайное положение. В воскресенье, 21 мая, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что чрезвычайное положение в стране будет отменено тогда, когда в стране наступит «благополучие и мир».

В понедельник, 22 мая, в Турции начался судебный процесс над 200 главными подозреваемыми в организации государственного переворота в Турции. На скамье подсудимых оказались десятки бывших генералов, майоров, полковников турецкой армии, а также бывший глава турецких ВВС Акын Озтюрк. Прокуроры потребовали для них пожизненного заключения, сообщал Reuters.

В Турции в связи с расследованием госпереворота по подозрению в связях с Гюленом были уволены около 138 тыс. человек в разных сферах, сообщало Turkey Purge. 

Теги
Турция, госпереворот, попытка военного переворота
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