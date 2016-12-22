Юг Израиля обстреляли с Синайского полуострова

В направлении региона Эшколь в Израиле была выпущена ракета с территории Синайского полуострова в Египте, передает издание The Times of Israel, ссылаясь на военных. Информацию об этом подтвердила армия обороны Израиля.

По информации The Times of Israel, ракета упала в пустыне. Пострадавших нет.

Израильские войска начали поиски снаряда в Эшколе.

Ракета не была активирована во время падения, так как военные не направляли снаряд в сторону населенного пункта.

Террористические организации не взяли на себя ответственность за ракетный пуск.

Издание, ссылаясь на слова представителя армии, пишет, что это произошло из-за визита в страну президента США Дональда Трампа.

Трамп прибыл в Израиль 22 мая. Его самолет приземлился в Тель-Авиве, куда президент прибыл из Эр-Рияда. В рамках своего визита на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином он заявил, что Иран не должен «завладеть ядерным оружием» и должен «немедленно прекратить» финансирование, обучение и снабжение «террористов и боевиков».

Трамп добавил, что нельзя допустить, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.