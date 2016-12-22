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В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма
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10:30
В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма

В Уральском педагогическом университете (УрГПУ) рассказали, что писать рефераты об угрозе либерализма и толерантности для России обязывают студентов, которые отсутствовали на занятиях. Об этом рассказали РБК в пресс-службе университета. ​

Задание написать реферат на тему «Либерализм как новая угроза безопасности жизни человека» получили только трое студентов, изучающих дисциплину «Безопасность жизнедеятельности», в рамках раздела «чрезвычайные ситуации социального характера», уточнили в пресс-службе. Задача пишущих рефераты состояла в том, чтобы раскрыть в работе тему противоречий и конфликтов как таковых.

В пресс-службе​ выразили уверенность, что если студент начнет диалог с преподавателем и скажет, к примеру: «Мне неинтересна эта тема, я готов написать реферат на другую тему», а затем предложит ее, преподаватель пойдет ему навстречу. Тема предусмотрена учебным планом в рамках раздела «чрезвычайные ситуации социального характера» (дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»).

Обучение в вузе не несет никакой идеологической окраски, подчеркнули в УрГПУ.

О том, что студентов УрГПУ, которые изучают предмет «Безопасность жизнедеятельности», заставляют писать рефераты об угрозе либерализма и толерантности для страны, писало накануне NDNews.ru, ссылаясь на слова студентов вуза.

По словам учащихся, преподаватель кафедры анатомии и физиологии Сергей Майфат в качестве домашнего задания для пропустивших его лекции предлагал писать рефераты на темы «Либерализм как угроза РФ» или «Влияние либералов на безопасность жизнедеятельности».

Сам Майфат заявил NDNews.ru, что «либеральные ценности» и «особенно толерантность» представляют серьезную угрозу для страны. Однако педагог признал, что в учебном плане подобные темы не предусмотрены, добавив, что предлагал писать рефераты добровольно. Он подчеркнул, что еще «ни один студент» этого не сделал.

Глава пресс-службы университета Юлия Афанасьева заявила, что рефераты на указанные темы используют в качестве «альтернативы» индивидуальной работы со студентами-должниками. 

Теги
студенты, толерантность, безопасность жизнедеятельности, рефераты, либерализм, УрГПУ
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