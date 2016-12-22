Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» 09:37 В Ярославской области в ДТП погиб настоятель храма 10:51 «Русь сидящая» сообщила об обыске у режиссера Кирилла Серебренникова 10:34 В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма 10:30 СМИ сообщили об эвакуации крупнейшего депо в Лондоне 10:05 Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник 09:12 Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере 09:08 АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере 08:58 Посольство России открыло горячую линию для пострадавших в Манчестере 07:15 Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент 06:58 СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере 06:51 Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере 06:05 Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 05:38 WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа 05:21 Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере 05:12 В Китае при затоплении шахты 11 горняков оказались заблокированы 04:46 В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса 04:30 Тереза Мэй прокомментировала инцидент на «Манчестер Арене» 04:29 СМИ сообщили о возможном террористе-смертнике на «Манчестер Арене» 03:48 Полиция сообщила о 19 погибших и 50 пострадавших на «Манчестер Арене» 03:13 Полиция расценила инцидент на «Манчестер Арене» как возможный теракт 03:01
Лента новостей 10:53 МСК
«Русь сидящая» сообщила об обыске у режиссера Кирилла Серебренникова Общество, 10:34 В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма Общество, 10:30 Путин назвал теракт в Манчестере циничным преступлением Политика, 10:09 СМИ сообщили об эвакуации крупнейшего депо в Лондоне Общество, 10:05 Лучшие предложения рынка наличной валюты  10:00   USD НАЛ. Покупка 56,78 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,74 63,70 «МегаФон» предложил три вида компенсации пострадавшим от сбоя абонентам Технологии и медиа, 09:52 В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за помощь нелегалам Политика, 09:48 Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» Общество, 09:37 В Совфеде заявили о готовности России помочь Британии расследовать теракт Политика, 09:21 Миллиардер Леонард Блаватник продал издательский дом «Провинция» Технологии и медиа, 09:17 Полиция Великобритании сообщила о 22 погибших при взрыве в Манчестере Политика, 09:15 Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник Общество, 09:12 Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере Общество, 09:08 АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере Общество, 08:58 Из-за взрыва в Манчестере в Британии остановлена предвыборная кампания Политика, 08:47 Еврокомиссия не достигла соглашения с Грецией по макрофинансовой помощи Политика, 08:24 Продавец земли на Рублевке рассказал о трехсторонней сделке с Усмановым Бизнес, 07:53 Американец признался в попытке передать России секретные снимки Политика, 07:52 Посольство России открыло горячую линию для пострадавших в Манчестере Общество, 07:15 Минюст объяснил проведение государственных митингов в обход закона Политика, 07:06 Взрыв на концерте в Манчестере: что известно на данный момент Общество, 06:58 СМИ опубликовали видео с моментом взрыва в Манчестере Общество, 06:51 Минпромторг поддержал проект первого электромобиля в России Технологии и медиа, 06:31 Ариана Гранде прокомментировала взрыв на своем концерте в Манчестере Общество, 06:05 Белый дом подтвердил прекращение безвозмездных военных субсидий Украине Политика, 06:00 Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59 Общество, 05:38 WP узнала о попытке частного сыщика найти налоговую декларацию Трампа Общество, 05:21 Мэй проведет экстренное заседание в связи со взрывом в Манчестере Общество, 05:12
Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар»
Материалы по теме Стивен Сигал пошутил о запрете его въезда на Украину Стивену Сигалу запретили въезд на Украину Стивен Сигал отказался от участия в «Русских ярмарках» Стивен Сигал займется развитием «Русских ярмарок»
09:37
Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар»

Американский актер Стивен Сигал примет участие в съемках телешоу телеканала «Россия 1» о том, как он получил «дальневосточный гектар» в Приморье. Об этом рассказал представитель российской телекомпании Илья Горбунов, сообщается на сайте администрации Приморского края.

«Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность», — рассказал он.

В сообщении отмечается, что на «дальневосточном гектаре» американский актер планирует построить многофункциональный спортивный комплекс, в котором он будет проводить мастер-классы и встречаться со спортсменами. Горбунов отметил, что также в планах построить на участке культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром. Он добавил, что ведется работа с инвесторами, которые заявили о готовности реализовать данные проекты в Приморье.

В администрации Приморского края отметили, что задача телешоу «России 1» со Стивеном Сигалом — популяризация федерального закона «О дальневосточном гектаре».

Американский актер Стивен Сигал стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Как рассказал пресс-секретарь президента России Владимир Путин Дмитрий Песков, актер «настойчиво» и продолжительно просил предоставить ему гражданство России. По словам Пескова, Сигал также известен тем, что питает «теплые чувства» к России, которые он не скрывает.

В начале мая Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд на украинскую территорию, сообщало украинское издание «Апостроф». Запрет будет действовать на протяжении пяти лет.

В ответ на запрет актер пошутил, что «кроме черного пояса» теперь у него есть черный список. Представитель Сигала рассказал, что американский актер получил седьмой дан по айкидо.

В апреле РБК сообщал со ссылкой на заместителя министра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, что российские власти одобрили 15% заявок на получение земли в безвозмездное пользование. По его словам, россиянам выделили более 12,4 тыс. участков в регионе. Качаев рассказал, что 85% выданных участков получили жители Дальнего Востока. Большинство из них были из Приморского и Хабаровского краев и Республики Саха (Якутия).

Федеральный закон «О дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Он дает право гражданину России безвозмездно получить один гектар на территории Дальневосточного федерального округа на пять лет. По истечении этого срока россиянин может получить данную землю в собственность в том случае, если она была освоена. 

Теги
актер, Стивен Сигал, «дальневосточный гектар»
Другие материалы РБК
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку