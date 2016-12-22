Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар»

Американский актер Стивен Сигал примет участие в съемках телешоу телеканала «Россия 1» о том, как он получил «дальневосточный гектар» в Приморье. Об этом рассказал представитель российской телекомпании Илья Горбунов, сообщается на сайте администрации Приморского края.



«Телезрителям подробно расскажут о всех этапах, которые пройдет Стивен Сигал, — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность», — рассказал он.



В сообщении отмечается, что на «дальневосточном гектаре» американский актер планирует построить многофункциональный спортивный комплекс, в котором он будет проводить мастер-классы и встречаться со спортсменами. Горбунов отметил, что также в планах построить на участке культурный центр с парком развлечений, гостиницами, музеем и выставочным центром. Он добавил, что ведется работа с инвесторами, которые заявили о готовности реализовать данные проекты в Приморье.

В администрации Приморского края отметили, что задача телешоу «России 1» со Стивеном Сигалом — популяризация федерального закона «О дальневосточном гектаре».

Американский актер Стивен Сигал стал российским гражданином в ноябре 2016 года. Как рассказал пресс-секретарь президента России Владимир Путин Дмитрий Песков, актер «настойчиво» и продолжительно просил предоставить ему гражданство России. По словам Пескова, Сигал также известен тем, что питает «теплые чувства» к России, которые он не скрывает.



В начале мая Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд на украинскую территорию, сообщало украинское издание «Апостроф». Запрет будет действовать на протяжении пяти лет.

В ответ на запрет актер пошутил, что «кроме черного пояса» теперь у него есть черный список. Представитель Сигала рассказал, что американский актер получил седьмой дан по айкидо.

В апреле РБК сообщал со ссылкой на заместителя министра по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, что российские власти одобрили 15% заявок на получение земли в безвозмездное пользование. По его словам, россиянам выделили более 12,4 тыс. участков в регионе. Качаев рассказал, что 85% выданных участков получили жители Дальнего Востока. Большинство из них были из Приморского и Хабаровского краев и Республики Саха (Якутия).

Федеральный закон «О дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Он дает право гражданину России безвозмездно получить один гектар на территории Дальневосточного федерального округа на пять лет. По истечении этого срока россиянин может получить данную землю в собственность в том случае, если она была освоена.