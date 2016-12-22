Минпромторг поддержал проект первого электромобиля в России

Министерство промышленности и торговли поддержало проект первого электромобиля в России, который разрабатывает команда Polytech Solar на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Об этом руководитель Polytech Solar Евгений Захлебаев сообщил ТАСС.
По словам Захлебаева, министерство оказывает в частности информационную поддержку по поиску спонсоров. Руководитель проекта подчеркнул, что разработки «солнцемобиля» проводятся для участия команды в конкурсах в Австралии и в США, однако позднее технология преобразования солнечной энергии в топливо, по мнению Захлебаева, сможет быть востребованной в южных регионах России.
Как сообщает пресс-служба Минпромторга, команда Polytech Solar начала работу по проекту в 2016 году. Вес солнцемобиля не превысит 200 кг, максимальная скорость машины составит 150 км/ч.