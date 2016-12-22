В Венесуэле протестующие сожгли дом Уго Чавеса

Группа протестующих сожгла родной дом экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. Здание находилось в Сабанете, штате Баринас. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на очевидцев.

Издание обратило внимание на сообщение очевидца в Twitter.

По данным издания, это было сделано в ответ на убийство 19-летнего студента в Баринасе, в которого попала пуля. Протестующие обвинили в этом национальную боливарианскую гвардию.

Ранее, по данным El Nacional, в столице Венесуэлы Каракасе во время массовых протестов автомобиль въехал в толпу демонстрантов. В результате происшествия, как рассказали сотрудники правоохранительных органов, ранения получили по меньшей мере пять человек.