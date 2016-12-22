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Полиция расценила инцидент на «Манчестер Арене» как возможный теракт
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Полиция расценила инцидент на «Манчестер Арене» как возможный теракт
Общество, 03:01
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Полиция расценила инцидент на «Манчестер Арене» как возможный теракт
Британская полиция расценила произошедшее на «Манчестер арене» как теракт. По последним официальным данным, при взрыве погибли 19 человек, около 50 пострадали
Фото: Zuma / Global Look Press

Департамент северо-западного округа Англии по борьбе с терроризмом назвал «возможным террористическим актом» взрыв на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта Арианы Гранде. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.

Ранее Sky News со ссылкой на очевидцев сообщило о предполагаемых взрывах сразу после окончания выступления американской певицы. Полиция Манчестера сообщила о погибших и пострадавших в результате инцидента, а также попросила людей держаться подальше от «Манчестер Арены».

Взрывы на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании
Фотогалерея

Точное число погибших и пострадавших пресс-служба полиции пока не называет. Телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщает, что в результате предполагаемых взрывов по меньшей мере 20 человек погибли, еще «сотни» пострадали. 

Автор: Мария Кокорева
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