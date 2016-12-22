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«Блок Петра Порошенко» выступил против введения визового режима с Россией
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Вчера, 23:44
«Блок Петра Порошенко» выступил против введения визового режима с Россией

​Большинство депутатов фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Украины высказались против введения визового режима с Россией. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя фракции Алексей Гончаренко, передает «Интерфакс-Украина».

Гончаренко подчеркнул, что на заседании фракции было предварительное обсуждение инициативы, однако «никаких решений не принималось». Депутаты могут вернуться к обсуждению введения визового режима с Россией на заседании 25 мая.

Заместитель руководителя фракции уточнил, что в введении визового режима «больше минусов».

«Для многих украинцев это будет проблема — получить ту визу», — добавил депутат. По его словам, члены фракции выражали сомнения в реализации визового режима в том числе из-за того, что Украина не контролирует участок на совместной границе. Кроме того, Россия сможет зеркально ввести визы для украинских граждан, и в этом случае Украине придется открыть российские консульские отделения в областных центрах. 

Теги
Украина, визовый режим
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