«Блок Петра Порошенко» выступил против введения визового режима с Россией

​Большинство депутатов фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Украины высказались против введения визового режима с Россией. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя фракции Алексей Гончаренко, передает «Интерфакс-Украина».

Гончаренко подчеркнул, что на заседании фракции было предварительное обсуждение инициативы, однако «никаких решений не принималось». Депутаты могут вернуться к обсуждению введения визового режима с Россией на заседании 25 мая.

Заместитель руководителя фракции уточнил, что в введении визового режима «больше минусов».

«Для многих украинцев это будет проблема — получить ту визу», — добавил депутат. По его словам, члены фракции выражали сомнения в реализации визового режима в том числе из-за того, что Украина не контролирует участок на совместной границе. Кроме того, Россия сможет зеркально ввести визы для украинских граждан, и в этом случае Украине придется открыть российские консульские отделения в областных центрах.