Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Бизнесмена объявили в международный розыск по делу экс-главы Марий Эл 22:18 Moody's повысило прогноз роста ВВП России до 1,5% 22:33 Бывшая жена Потанина подала иск к экс-супругу на 849 млрд рублей 22:17 Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом 22:04 Reuters узнал о наличии у Венесуэлы 5 тыс. российских ракет для ПЗРК 21:56 Росгвардия опровергла данные о создании собственного уголовного розыска 21:47 Отток капитала из ориентированных на Россию фондов продолжился 21:42 Путин наградил Турчака и Лепса за заслуги перед Отечеством 21:35 Президент компании Torres предсказал дефицит вина на европейском рынке 21:17 Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети 21:08 Путин смягчил ограничения оборота огнестрельного оружия во время ЧМ-2018 21:08 Рогозин поручил проработать создание космической станции БРИКС 21:02 В Госдуме отклонили идею переноса вступления «пакета Яровой» на пять лет 20:55 Минобрнауки ограничило доступ к заседаниям ВАК 20:41 Реальные доходы россиян в апреле упали на 7,6% 20:38 Росалкогольрегулирование уточнило условия розлива пива для малого бизнеса 20:26 Депутат попросил Чайку проверить «воздействие» Transparency на Поклонскую 20:25 Смена курса: какой должна быть внешняя политика нового президента России 20:23 Скандальный президент: лидер Филиппин Родриго Дутерте приехал в Россию 20:15 Кредит для союзника: как Трамп начал сокращать военный бюджет США 20:12 Россия пересмотрела список запрещенных белорусских поставщиков продуктов 20:10
Лента новостей 22:44 МСК
Бывшая жена Потанина подала иск к экс-супругу на 849 млрд рублей Бизнес, 22:17 Проблемы с госзакупками помогли Крыму стать самым «экономным» регионом Экономика, 22:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  22:00   USD НАЛ. Покупка 56,75 Продажа 56,75 EUR НАЛ. 63,65 63,70 Reuters узнал о наличии у Венесуэлы 5 тыс. российских ракет для ПЗРК Политика, 21:56 Экс-чемпион MotoGP скончался после аварии в возрасте 35 лет Спорт, 21:48 Росгвардия опровергла данные о создании собственного уголовного розыска Общество, 21:47 Отток капитала из ориентированных на Россию фондов продолжился Финансы, 21:42 Путин наградил Турчака и Лепса за заслуги перед Отечеством Политика, 21:35 Президент компании Torres предсказал дефицит вина на европейском рынке Бизнес, 21:17 Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети Политика, 21:08 Путин смягчил ограничения оборота огнестрельного оружия во время ЧМ-2018 Общество, 21:08 Рогозин поручил проработать создание космической станции БРИКС Технологии и медиа, 21:02 В Госдуме отклонили идею переноса вступления «пакета Яровой» на пять лет Политика, 20:55 Минобрнауки ограничило доступ к заседаниям ВАК Общество, 20:41 Реальные доходы россиян в апреле упали на 7,6% Экономика, 20:38 Росалкогольрегулирование уточнило условия розлива пива для малого бизнеса Бизнес, 20:26 Депутат попросил Чайку проверить «воздействие» Transparency на Поклонскую Политика, 20:25 Смена курса: какой должна быть внешняя политика нового президента России Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества Мнение, 20:23 Скандальный президент: лидер Филиппин Родриго Дутерте приехал в Россию Политика, 20:15 Кредит для союзника: как Трамп начал сокращать военный бюджет США Артем Куреев эксперт ИЭСКР Мнение, 20:12 Россия пересмотрела список запрещенных белорусских поставщиков продуктов Экономика, 20:10 Трамп опроверг упоминание Израиля в беседе с Лавровым Политика, 20:05 Визит Чудотворца: зачем в Россию привезли мощи святителя Николая Общество, 20:00 Розничные продажи в России перестали падать впервые за два года Экономика, 19:54 Шурина полковника Захарченко объявили в розыск Общество, 19:47 На месте памятника Дзержинскому решили вместо фонтана положить плитку Общество, 19:36 Мигель Торрес — РБК: «Может, когда-то лучшие вина будут делать в Сибири» Интервью, 19:35 Однокурсник Медведева опроверг наличие общих бизнес-интересов с Тимченко Бизнес, 19:28
Бизнесмена объявили в международный розыск по делу экс-главы Марий Эл
Материалы по теме Суд арестовал несколько квартир Маркелова в Москве и в Марий Эл Суд арестовал бывшего главу Марий Эл по делу о взятке Экс-глава Марий Эл Маркелов не признал себя виновным во взяточничестве Следственный комитет попросил арестовать экс-главу Марий Эл Маркелова
22:18
Бизнесмена объявили в международный розыск по делу экс-главы Марий Эл

Бывшего владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша, которого следователи подозревают в даче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, объявили в международный розыск.​ Об этом, как пишет ТАСС, в Басманном суде Москвы заявил представитель Следственного комитета.

«Следствие ходатайствует о заочном аресте Криваша, он объявлен в международный розыск», — пояснил собеседник агентства.

При этом защитник предпринимателя Игорь Трунов, по информации ТАСС, уже сообщил, что объявление его подопечного в международный розыск незаконно в связи с тем, что местонахождение Криваша известно.​ Он, по словам адвоката, «проходит лечение в Израиле».

Ранее, 13 апреля, Трунов также заявлял, что Криваш отверг все обвинения следствия в даче взятки экс-главе Марий Эл.

О задержании Леонида Маркелова по делу о получении крупной взятки стало известно 13 апреля. Вместе с ним по этому производству проходят еще два человека — предприниматель Николай Криваш, а также глава местного телеканала «Регион 12» Наталья Кожанова.

«Я иду с крестом своей дорогой»: 10 фактов о бывшем главе Марий Эл

По версии следствия, экс-глава региона получил от Криваша «через доверенное лицо Наталию Кожанову» взятку в размере более 235 млн руб. За это Маркелов, как полагают в органах правопорядка, был обязан оказывать «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».

Что известно о птицефабрике «Акашево»

Птицефабрика «Акашево» входит в одноименный холдинг, основанный в 2005 году. По оценкам отраслевого журнала «Агроинвестор», «Акашево» в 2016 году заняло девятое место в топ-10 крупнейших производителей мяса. Птицефабрика выпустила 203 тыс. т бройлера в живом весе (или 166,5 тыс. т в убойном).

«Акашево» владеет более чем 200 птичниками для выращивания бройлеров на 14 площадках в разных районах республики Марий-Эл. Кроме того, в состав «Акашево» входят комбикормовый завод, элеватор, колбасный завод, а также собственная розничная сеть. Осенью 2016 года «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что владельцем «Акашево» может стать принадлежащий семье главы Минсельхоза Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева. По данным базы СПАРК, бенефециары компании сменились в октябре 2016 года, сейчас ее конечный владелец — Мария Лисицына, которая владеет птицефабрикой через краснодарский ООО «Агроактив».

 

Теги
взятка, Марий Эл, международный розыск
Другие материалы РБК
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку