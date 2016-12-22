Бизнесмена объявили в международный розыск по делу экс-главы Марий Эл

Бывшего владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша, которого следователи подозревают в даче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, объявили в международный розыск. Об этом, как пишет ТАСС, в Басманном суде Москвы заявил представитель Следственного комитета.
«Следствие ходатайствует о заочном аресте Криваша, он объявлен в международный розыск», — пояснил собеседник агентства.
При этом защитник предпринимателя Игорь Трунов, по информации ТАСС, уже сообщил, что объявление его подопечного в международный розыск незаконно в связи с тем, что местонахождение Криваша известно. Он, по словам адвоката, «проходит лечение в Израиле».
Ранее, 13 апреля, Трунов также заявлял, что Криваш отверг все обвинения следствия в даче взятки экс-главе Марий Эл.
О задержании Леонида Маркелова по делу о получении крупной взятки стало известно 13 апреля. Вместе с ним по этому производству проходят еще два человека — предприниматель Николай Криваш, а также глава местного телеканала «Регион 12» Наталья Кожанова.
«Я иду с крестом своей дорогой»: 10 фактов о бывшем главе Марий Эл
По версии следствия, экс-глава региона получил от Криваша «через доверенное лицо Наталию Кожанову» взятку в размере более 235 млн руб. За это Маркелов, как полагают в органах правопорядка, был обязан оказывать «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».
Птицефабрика «Акашево» входит в одноименный холдинг, основанный в 2005 году. По оценкам отраслевого журнала «Агроинвестор», «Акашево» в 2016 году заняло девятое место в топ-10 крупнейших производителей мяса. Птицефабрика выпустила 203 тыс. т бройлера в живом весе (или 166,5 тыс. т в убойном).
«Акашево» владеет более чем 200 птичниками для выращивания бройлеров на 14 площадках в разных районах республики Марий-Эл. Кроме того, в состав «Акашево» входят комбикормовый завод, элеватор, колбасный завод, а также собственная розничная сеть. Осенью 2016 года «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что владельцем «Акашево» может стать принадлежащий семье главы Минсельхоза Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева. По данным базы СПАРК, бенефециары компании сменились в октябре 2016 года, сейчас ее конечный владелец — Мария Лисицына, которая владеет птицефабрикой через краснодарский ООО «Агроактив».