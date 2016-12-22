Бизнесмена объявили в международный розыск по делу экс-главы Марий Эл

Бывшего владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша, которого следователи подозревают в даче взятки экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, объявили в международный розыск.​ Об этом, как пишет ТАСС, в Басманном суде Москвы заявил представитель Следственного комитета.

«Следствие ходатайствует о заочном аресте Криваша, он объявлен в международный розыск», — пояснил собеседник агентства.

При этом защитник предпринимателя Игорь Трунов, по информации ТАСС, уже сообщил, что объявление его подопечного в международный розыск незаконно в связи с тем, что местонахождение Криваша известно.​ Он, по словам адвоката, «проходит лечение в Израиле».

Ранее, 13 апреля, Трунов также заявлял, что Криваш отверг все обвинения следствия в даче взятки экс-главе Марий Эл.

О задержании Леонида Маркелова по делу о получении крупной взятки стало известно 13 апреля. Вместе с ним по этому производству проходят еще два человека — предприниматель Николай Криваш, а также глава местного телеканала «Регион 12» Наталья Кожанова.

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По версии следствия, экс-глава региона получил от Криваша «через доверенное лицо Наталию Кожанову» взятку в размере более 235 млн руб. За это Маркелов, как полагают в органах правопорядка, был обязан оказывать «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».