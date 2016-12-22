Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети

Заблокировать на территории Украины российские социальные сети на 100% невозможно, заявил ​во время круглого стола в «Украинском институте будущего» заместитель ​главы администрации президента страны Дмитрий Шимкив, передает телеканал «112 Украина».

При этом, как отметил чиновник, при помощи соответствующей блокировки можно существенно сократить их аудиторию.

«Действительно на все 100% запретить нельзя, и это факт», — заявил он, отметив, что «системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns». Однако, по словам замглавы администрации Порошенко, также существует «вопрос анализа трафика». «Это уже сложнее», — добавил чиновник, пояснив, что «далее [следует] управление пакетами».

«Когда начинается обсуждение о пакетном анализе, тут появляются все эти тезисы о миллионах и миллиардах», — сообщил также Шимкив, подчеркнув, что «можно отсечь аудиторию в «ВКонтакте» с помощью url, dns и управления трафиком».

При этом, по словам замглавы администрации президента, падение трафика среди украинской аудитории существенно усложнит работу российским спецслужбам.

Сервисы VPN и TOR, как добавил чиновник, «убирают много ваших данных, в частности геолокацию». «И факт, что это ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами», — уточнил Шимкив, заметив, что «это вопрос ограничения аудитории в том числе».

«Уже сегодня в «ВКонтакте» наблюдается отток пользователей», — сообщил он, пояснив, что для украинской стороны «важно уменьшение объема аудитории». Эти нынешние показатели Шимкив, в частности, назвал «достижением», при этом он не привел точных цифр.

Ранее, 21 мая, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский народ способен прожить без российских соцсетей, которые политик, в свою очередь, назвал сайтами «КГБ-ФСБ». Указ, замораживающий активы российских компаний и запрещающий интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса», Mail.Ru Group, а также к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», он подписал 16 мая. В силу документ вступил на следующий день.

Распоряжение украинского лидера с этого момента начала выполнять компания «Укртелеком», заявлял РБК директор по корпоративным коммуникациям организации Михаил Шуранов. При этом ​председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко сообщал, что при нынешнем состоянии сетей на Украине выполнить указ президента невозможно.

Однако на следующий день он изменил свою точку зрения, отметив, что «скорее всего», в республике будут «блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях». Причем это, как пояснял Федиенко, по его расчетам, должно обойтись стране в $1 млрд.