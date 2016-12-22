Киев заявил о невозможности полностью заблокировать российские соцсети

Заблокировать на территории Украины российские социальные сети на 100% невозможно, заявил во время круглого стола в «Украинском институте будущего» заместитель главы администрации президента страны Дмитрий Шимкив, передает телеканал «112 Украина».
При этом, как отметил чиновник, при помощи соответствующей блокировки можно существенно сократить их аудиторию.
«Действительно на все 100% запретить нельзя, и это факт», — заявил он, отметив, что «системы блокирования существуют на уровне url, очень примитивно и просто, на уровне dns». Однако, по словам замглавы администрации Порошенко, также существует «вопрос анализа трафика». «Это уже сложнее», — добавил чиновник, пояснив, что «далее [следует] управление пакетами».
«Когда начинается обсуждение о пакетном анализе, тут появляются все эти тезисы о миллионах и миллиардах», — сообщил также Шимкив, подчеркнув, что «можно отсечь аудиторию в «ВКонтакте» с помощью url, dns и управления трафиком».
При этом, по словам замглавы администрации президента, падение трафика среди украинской аудитории существенно усложнит работу российским спецслужбам.
Сервисы VPN и TOR, как добавил чиновник, «убирают много ваших данных, в частности геолокацию». «И факт, что это ограничивает возможность сбора данных российскими спецслужбами», — уточнил Шимкив, заметив, что «это вопрос ограничения аудитории в том числе».
«Уже сегодня в «ВКонтакте» наблюдается отток пользователей», — сообщил он, пояснив, что для украинской стороны «важно уменьшение объема аудитории». Эти нынешние показатели Шимкив, в частности, назвал «достижением», при этом он не привел точных цифр.
Ранее, 21 мая, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский народ способен прожить без российских соцсетей, которые политик, в свою очередь, назвал сайтами «КГБ-ФСБ». Указ, замораживающий активы российских компаний и запрещающий интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса», Mail.Ru Group, а также к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», он подписал 16 мая. В силу документ вступил на следующий день.
Распоряжение украинского лидера с этого момента начала выполнять компания «Укртелеком», заявлял РБК директор по корпоративным коммуникациям организации Михаил Шуранов. При этом председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко сообщал, что при нынешнем состоянии сетей на Украине выполнить указ президента невозможно.
Однако на следующий день он изменил свою точку зрения, отметив, что «скорее всего», в республике будут «блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях». Причем это, как пояснял Федиенко, по его расчетам, должно обойтись стране в $1 млрд.