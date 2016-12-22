Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек для «Роснефти» 17:53 ФАС признала связанные с Пригожиным компании картелем 17:50 Турция выразила протест США из-за драки возле резиденции в Вашингтоне 17:38 Московский НПЗ подтвердил информацию о выбросах диоксида серы 17:30 Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку 17:23 СК заподозрил дагестанца в финансировании терроризма на 2,4 млн руб. 17:21 В Совкомбанке произошел сбой из-за смены процессинговых компаний 17:04 В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб 17:03 В Свердловской области школьники на кладбище повредили 150 надгробий 16:59 Посольство заявило о похищении пиратами россиянина в Нигерии 16:45 Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии 16:41 Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело 16:38 В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца 16:37 Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой 16:28 МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь 16:18 Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона 16:17 Миронов предложил выделить участки дорог стритрейсерам 16:08 В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия 16:01 Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами» 15:57 В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете 15:53 Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов 15:47
Лента новостей 18:11 МСК
ФАС признала связанные с Пригожиным компании картелем Политика, 17:50 Турция выразила протест США из-за драки возле резиденции в Вашингтоне Политика, 17:38 Московский НПЗ подтвердил информацию о выбросах диоксида серы Общество, 17:30 Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку Общество, 17:23 СК заподозрил дагестанца в финансировании терроризма на 2,4 млн руб. Общество, 17:21 В Совкомбанке произошел сбой из-за смены процессинговых компаний Финансы, 17:04 В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб Общество, 17:03 В Свердловской области школьники на кладбище повредили 150 надгробий Общество, 16:59 Посольство заявило о похищении пиратами россиянина в Нигерии Общество, 16:45 Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии Общество, 16:41 Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело Общество, 16:38 В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца Политика, 16:37 РФС рассмотрит оскорбления Валерия Карпина болельщиками «Зенита» Спорт, 16:29 Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой Политика, 16:28 МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь Общество, 16:18 Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона Политика, 16:17 Миронов предложил выделить участки дорог стритрейсерам Общество, 16:08 В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия Политика, 16:01 Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами» Политика, 15:57 Умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин Спорт, 15:57 В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете Общество, 15:53 Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов Политика, 15:47 В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне Общество, 15:44 Суд разрешил Вадиму Самойлову в одиночку играть 172 песни «Агаты Кристи» Общество, 15:34 Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт Политика, 15:29 Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб. Общество, 15:26 Пробный доступ к Apple Music стал платным в ряде стран Технологии и медиа, 15:21 СМИ сообщили о переносе запуска спутников с МКС из-за поломки компьютера Технологии и медиа, 15:19
Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек для «Роснефти»
17:53
Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек для «Роснефти»

Посуда и предметы интерьера, приобретенные для подконтрольной «Роснефти» компании «РН-Аэрокрафт», были закуплены по «разумным ценам», — заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Никто с этих сумм не наваривает, они разумные. Публикация госкомпанией данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости, на грани разумного. Такие данные по закону не обязательно даже публичить», — сказал Леонтьев.

Ранее оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный с возмущением рассказал о закупке для нужд «Роснефти» серебряных ложечек стоимостью почти 15 тыс. руб., назвав такие покупки недопустимыми для компании, принадлежащей «государству, в котором 19 миллионов человек живет за чертой бедности».

«Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — сказал Леонтьев, отметив, что самолет, на котором летают сотрудники «Роснефти», включая ее исполнительного директора, топ-менеджеров и даже партнеров, должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи. 

Теги
«Роснефть», Михаил Леонтьев, Алексей Навальный
Другие материалы РБК
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Названы самые популярные подержанные внедорожники в России
Как выглядят наручные часы стоимостью 5 миллионов долларов
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку