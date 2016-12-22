Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек для «Роснефти»

Посуда и предметы интерьера, приобретенные для подконтрольной «Роснефти» компании «РН-Аэрокрафт», были закуплены по «разумным ценам», — заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
«Никто с этих сумм не наваривает, они разумные. Публикация госкомпанией данных о закупках держателей для салфеток и посуды свидетельствует о ее беспрецедентной открытости, на грани разумного. Такие данные по закону не обязательно даже публичить», — сказал Леонтьев.
Ранее оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный с возмущением рассказал о закупке для нужд «Роснефти» серебряных ложечек стоимостью почти 15 тыс. руб., назвав такие покупки недопустимыми для компании, принадлежащей «государству, в котором 19 миллионов человек живет за чертой бедности».
«Неужели сам Навальный жрет руками и вытирается рукавом?» — сказал Леонтьев, отметив, что самолет, на котором летают сотрудники «Роснефти», включая ее исполнительного директора, топ-менеджеров и даже партнеров, должен быть обеспечен качественными тарелками, вилками, ложками и другими средствами для приема пищи.