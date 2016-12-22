Леонтьев ответил на претензии Навального по поводу ложечек для «Роснефти»

ФАС признала связанные с Пригожиным компании картелем

Турция выразила протест США из-за драки возле резиденции в Вашингтоне

Московский НПЗ подтвердил информацию о выбросах диоксида серы

Навальный сообщил о закупке «Роснефтью» ложечек по 15 тыс. руб. за штуку

СК заподозрил дагестанца в финансировании терроризма на 2,4 млн руб.

В Совкомбанке произошел сбой из-за смены процессинговых компаний

В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб

В Свердловской области школьники на кладбище повредили 150 надгробий

Посольство заявило о похищении пиратами россиянина в Нигерии

Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии

Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело

В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца

РФС рассмотрит оскорбления Валерия Карпина болельщиками «Зенита»

Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой

МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь

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В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия

Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами»

Умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин

В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете

Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов

В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне

Суд разрешил Вадиму Самойлову в одиночку играть 172 песни «Агаты Кристи»

Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт

Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб.

Пробный доступ к Apple Music стал платным в ряде стран