Посольство заявило о похищении пиратами россиянина в Нигерии

Пираты похитили у берегов Нигерии несколько человек, среди них был гражданин России, рассказал РБК пресс-атташе посольства России в Нигерии Иван Лыдкин.
«15 мая текущего года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин РФ», — заявил он. Других подробностей произошедшего в посольстве не сообщили. Выдвинули ли пираты какие-либо требования, неизвестно.
В феврале пираты напали на немецкое судно в водах Нигерии, тогда среди похищенных также оказались граждане России. Спустя месяц семерых россиян и одного украинца удалось освободить, они были направлены самолетом обратно в Россию. В российском посольстве отказались тогда говорить о том, был ли заплачен за россиян выкуп.