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В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне
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В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне

Данные о том, что в Чечне из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации был убит военнослужащий Росгвардии, не соответствуют действительности. Об этом в РБК рассказали в ведомстве.

«Случаев убийств военнослужащих на территории Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках доследственной проверки не выявлено», — пояснили в Росгвардии.

Ранее, 22 мая, о том, что в Чечне преследователями геев были убиты три человека, в том числе один сотрудник Федеральной службы войск национальной гвардии, сообщила «Новая газета» со ссылкой на источники в аппарате Совета по правам человека при главе республики и собеседников в местном главке МВД.

При этом издание, как отмечалось в материале, также обратилось «к следствию» с просьбой проверить эту информацию. Однако подтверждение какого именно из описанных случаев получила газета, в статье не уточнялось. 

Теги
Чечня, убийство, Росгвардия
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