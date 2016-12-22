Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб.

Совокупный доход председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина по итогам 2016 года составил 7,955 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.
По сравнению с предыдущим годом доход Бастрыкина сократился на 462 тыс. (в 2015 году было 8,417 млн руб.).
В то же время доходы супруги главы Следкома вырос, составив в 2016 году 4,076 млн против 3,852 млн руб. годом ранее.
Собственного автомобиля ни у самого Бастрыкина, ни у его супруги, согласно декларации, нет. В совместной собственности жены главы Следкома и двух несовершеннолетних детей находится квартира площадью 216 кв. м, кроме того, в пользовании семьи находятся квартира (224,4 кв. м) и две дачи (294 и 138 кв. м).
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