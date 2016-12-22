Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб. 15:26 Бывшего директора ФСИН Реймера попросили приговорить к 9 годам колонии 16:41 Против бывшей судьи Мособлсуда разрешили возбудить уголовное дело 16:38 МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь 16:18 Миронов предложил выделить участки дорог стритрейсерам 16:08 В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете 15:53 В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне 15:44 Суд разрешил Вадиму Самойлову в одиночку играть 172 песни «Агаты Кристи» 15:34 Доходы детей Рамзана Кадырова выросли в десятки раз 14:05 СК заявил о ранении двух человек при стрельбе в Ингушетии 13:59 В Нижнем Тагиле прекращено дело пикетчика с плакатом с цитатой Медведева 13:41 Угрожавший взорвать гранату в квартире петербуржец сдался полиции 13:39 В Москве выстроилась очередь к мощам Николая Чудотворца. Фоторепортаж 13:26 Житель города Сочи выиграл в лотерею рекордную сумму для России 13:16 Движение в центре Москвы ограничили из-за очереди к мощам Святого Николая 13:11 Суд взыскал с Киркорова почти полмиллиона рублей по кредитам 13:05 Скворцову выбрали председателем ассамблеи ВОЗ вопреки протестам Украины 13:03 В Москве нашли считавшийся утраченным мост XVII века 12:27 Защита ловившего покемонов Руслана Соколовского обжаловала приговор 12:22 ЕС официально опубликовал решение о безвизовом режиме для украинцев 12:00 В Москве подсветят опоры светофоров 11:19
Лента новостей 16:42 МСК
В Кремле получили письмо от сына задержанного за шпионаж украинца Политика, 16:37 РФС рассмотрит оскорбления Валерия Карпина болельщиками «Зенита» Спорт, 16:29 Кремль назвал вопрос о визах между Россией и Украиной «русофобской» темой Политика, 16:28 МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь Общество, 16:18 Москва и Париж анонсировали встречу Путина и Макрона Политика, 16:17 Миронов предложил выделить участки дорог стритрейсерам Общество, 16:08 В Кремле заявили о выходе Маккейна за грань приличия Политика, 16:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  16:00   USD НАЛ. Покупка 56,76 Продажа 56,86 EUR НАЛ. 63,60 63,85 Кремль опроверг планы повысить явку «неполитическими референдумами» Политика, 15:57 Умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин Спорт, 15:57 В России впервые завели уголовное дело за хулиганство в самолете Общество, 15:53 Трамп в Израиле призвал Иран прекратить поддерживать террористов Политика, 15:47 В Росгвардии опровергли сообщения об убийстве своего бойца в Чечне Общество, 15:44 Суд разрешил Вадиму Самойлову в одиночку играть 172 песни «Агаты Кристи» Общество, 15:34 Сенаторы предложили ужесточить наказание за незаконную продажу сим-карт Политика, 15:29 Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб. Общество, 15:26 Пробный доступ к Apple Music стал платным в ряде стран Технологии и медиа, 15:21 СМИ сообщили о переносе запуска спутников с МКС из-за поломки компьютера Технологии и медиа, 15:19 МИД назвал удар США в Сирии нарушением международного права Политика, 15:17 Окно в астрал: как эзотерические практики могут помочь бизнесу Свое дело, 15:12 Прокуратура Кельна попросила помощи у России в расследовании по делу Ford Бизнес, 15:02 В Томске возбудили дело о ложном сообщении о бомбе в штабе Навального Политика, 14:38 Совет директоров «Квадры» рекомендовал не платить дивиденды за 2016 год Бизнес, 14:37 ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам Финансы, 14:37 Курс евро на завтра  14:26 EUR ЦБ 63.1713 -0.4766 Курс доллара на завтра  14:26 USD ЦБ 56.4988 -0.6614 В Госдуме предложили увеличить штраф за нарушение тишины до 100 тыс. руб. Политика, 14:24 Россия и Турция подписали соглашение о взаимном снятии санкций в торговле Политика, 14:08
Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб.
Материалы по теме Доходы детей Рамзана Кадырова выросли в десятки раз Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний Путин заявил о повышении реальных доходов россиян В налоговых декларациях Трампа нашлись связанные с Россией доходы
15:26
Глава Следственного комитета заработал за год меньше 8 млн руб.
Доходы власти
Доходы детей Рамзана Кадырова выросли в десятки раз 14:05 Управделами президента заработал 21,1 млн руб. в 2016 году Вчера, 23:16 Еще 31 материал

Совокупный доход председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина по итогам 2016 года составил 7,955 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте ведомства.

По сравнению с предыдущим годом доход Бастрыкина сократился на 462 тыс. (в 2015 году было 8,417 млн руб.).

В то же время доходы супруги главы Следкома вырос, составив в 2016 году 4,076 млн против 3,852 млн руб. годом ранее.

Собственного автомобиля ни у самого Бастрыкина, ни у его супруги, согласно декларации, нет. В совместной собственности жены главы Следкома и двух несовершеннолетних детей находится квартира площадью 216 кв. м, кроме того, в пользовании семьи находятся квартира (224,4 кв. м) и две дачи (294 и 138 кв. м).

Деньги есть: сколько заработали чиновники и парламентарии в 2016 году 

Теги
Александр Бастрыкин, Следственный комитет РФ
Другие материалы РБК
Появился новый сервис для оформления полиса ОСАГО
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Испанка Бланка Ли устроила сюрприз президенту жюри Каннского фестиваля
Автомобилистка из Уфы 300 раз нарушила ПДД за три месяца
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку