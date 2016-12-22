Суд разрешил Вадиму Самойлову в одиночку играть 172 песни «Агаты Кристи»

Суд разрешил экс-солисту группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову в одиночку исполнять 172 композиции коллектива. Соответствующее решение принял Мосгорсуд, признав законным отказ Савеловского суда в удовлетворении иска второго солиста группы Глеба Самойлова, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Мосгорсуд признал законным решение Савеловского районного суда об отказе в удовлетворении иска Глеба Самойлова к его брату Вадиму», — сказал представитель суда.
Глеб Самойлов подал иск к брату Вадиму с требованием запретить исполнять написанные им в бытность совместной группы песни. По мнению истца, Вадим Самойлов нарушает его авторские права, исполняя эти композиции на концертах без него.
Ранее, 27 апреля, стало известно, что Савеловский районный суд Москвы взыскал 4,3 млн руб. долга с Вадима Самойлова, который он должен был выплатить брату. В суде уточнили, что в 2015 году Глеб одолжил брату 5,25 млн руб. Они подписали соглашение о «постепенном возврате» суммы «ежемесячными платежами». Вадим отдал лишь 950 тыс. руб., а потом вовсе прекратил перечисления.
Конфликт между братьями-музыкантами начался после распада в 2010 году группы «Агата Кристи».
В феврале 2015 года музыканты отыграли два совместных ностальгических концерта — в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда Глебу Самойлову заплатили 5 млн руб., рассказывал он в интервью «Комсомольской правде». «Практически сразу позвонил Вадим и попросил дать ему 4 млн руб. в долг, брат обещал вернуть эти деньги после концертов. «После питерского выступления я не получил ни гонорара, ни денег от Вадика», — рассказывал тогда Глеб Самойлов.
«Мосгорсуд признал законным решение Савеловского районного суда об отказе в удовлетворении иска Глеба Самойлова к его брату Вадиму», — сказал представитель суда.
Глеб Самойлов подал иск к брату Вадиму с требованием запретить исполнять написанные им в бытность совместной группы песни. По мнению истца, Вадим Самойлов нарушает его авторские права, исполняя эти композиции на концертах без него.
Ранее, 27 апреля, стало известно, что Савеловский районный суд Москвы взыскал 4,3 млн руб. долга с Вадима Самойлова, который он должен был выплатить брату. В суде уточнили, что в 2015 году Глеб одолжил брату 5,25 млн руб. Они подписали соглашение о «постепенном возврате» суммы «ежемесячными платежами». Вадим отдал лишь 950 тыс. руб., а потом вовсе прекратил перечисления.
Конфликт между братьями-музыкантами начался после распада в 2010 году группы «Агата Кристи».
В феврале 2015 года музыканты отыграли два совместных ностальгических концерта — в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда Глебу Самойлову заплатили 5 млн руб., рассказывал он в интервью «Комсомольской правде». «Практически сразу позвонил Вадим и попросил дать ему 4 млн руб. в долг, брат обещал вернуть эти деньги после концертов. «После питерского выступления я не получил ни гонорара, ни денег от Вадика», — рассказывал тогда Глеб Самойлов.