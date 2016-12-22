Прокуратура Кельна попросила помощи у России в расследовании по делу Ford

Прокуратура Кельна попросила российские власти помочь в правовых вопросах в рамках расследования дела о взятках в компании Ford должностным лицам на российской таможне. Об этом сообщил представитель управления по борьбе с экономическими преступлениями прокуратуры Кельна Рене Сэппи, передает RNS.
«Мы обратились к российским властям за помощью в этом вопросе, — сказал он. По его словам, немецкая прокуратура направила в Россию запрос в апреле, и ожидает от нее ответа в течение 6–12 месяцев.
Бывший представитель управления по борьбе с экономическими преступлениями прокуратуры Кельна Даниэль Вольмерт рассказал RNS, что немецкая сторона уведомила российские правоохранительные органы о ходе расследования. По его словам, доказательства вины подозреваемых и свидетели находятся в России, а именно в городах Санкт-Петербург и Москва. Вольмерт отметил, что свидетели не хотят ехать в Германию на слушания, а подозреваемые отказывается предоставить документы немецкой прокуратуре. Он сказал, что эти факторы влияют на ход расследования и, «возможно, его результат».
«Поэтому мы не можем оценить, сколько по времени будет продолжаться данное расследование», — пояснил Вольмерт.
Как сообщало издание Suddeutsche Zeitung, два сотрудника европейского представительства Ford в Кельне и восемь сотрудников логистической компании Schenker, которые осуществляют грузоперевозки для немецкой железной дороги Deutsche Bahn, были замешаны в коррупционной схеме. Расследование данного дела было начато еще в 2013 году. По версии следствия, представители Ford и Schenker с 2007 года давали взятки, чтобы их грузы не стояли в очередях в порту Санкт-Петербурга. Следователи полагают, что около одного миллиона долларов были переведены через швейцарские и киприотские банки в компанию, которая была зарегистрирована на островах в Карибском море.
В Ford заявили, что ведут бизнес честно, и выразили готовность содействовать следствию.
Вольмерт рассказал, что в октябре 2016 года прокуратура Кельна оштрафовала на €2 млн российскую «дочку» Schenker. По оценкам немецких следователей, через российскую таможню прошли взятки на сумму €1,7 млн. Schenker заплатила только €2 млн, потому что компания «с самого начала» сотрудничала со следствием, объяснил Вольмерт,