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МИД назвал удар США в Сирии нарушением международного права
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Удар возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Ат-Танф был нанесен не по сирийским военным, но Россия «в любом случае» считает это «нарушением международного права». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что российские и американские военные контактировали между собой. По его словам, «деконфликтинг» как концепция продолжает работать». По словам Рябкова, речь шла не о правительственных силах Сирии, что не отменяет и не влияет на «принципиальную оценку» случившегося.

Замглавы МИДа добавил, что Москва считает, что США «применили силу в отношении суверенного государства без просьбы со стороны законного правительства» Сирии.

Агентство Reuters 18 мая, ссылаясь на неназванного американского чиновника, заявило, что США нанесли удар по поддерживающим режим президента Сирии Башара Асада ополченцам, которые направлялись в сторону формирований коалиции. По словам источника, США сделали это после предупредительного выстрела.

По словам другого собеседника агентства, проправительственные войска Сирии вошли в «зону деэскалации» без разрешения. По его словам, союзники США восприняли это как угрозу. По данным Reuters, военные США совершили удар, чтобы защитить этих союзников.

Позже эту информацию подтвердили в возглавляемом США объединенном командовании операции «Непоколебимая решимость». Военные утверждали, что совершили удар по «провластным сирийским силам» к северо-западу от провинции Ат-Танф из-за того, что те создавали «угрозу для США и их союзников».

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил 19 мая, что действия США противозаконны и грубо нарушают суверенитет Сирии. По его словам, США не предупредили Россию об этом ударе. Он отметил встревоженность тем, что «теряется общее понимание необходимости объединить усилия в борьбе с террористами из ИГ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещенные в России террористические организации).

В тот же день члены Совбеза России назвали «нелегитимным» авиаудар США по Сирии. Об этом также сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его совам, такие действия Соединенных Штатов «существенно осложняют процесс запуска зон деэскалации и внутрисирийского урегулирования в целом».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что США прекратят авиаудары по проправительственным силам Сирии, если не будет угроз для войск США. 

Теги
Сирия, МИД России, международное право, нарушение прав, авиаудар по Сирии
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