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В Нижнем Тагиле прекращено дело пикетчика с плакатом с цитатой Медведева
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13:41
В Нижнем Тагиле прекращено дело пикетчика с плакатом с цитатой Медведева

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила прекратил административное дело в отношении Ивана Силаева, который устроил одиночный пикет с плакатом «Денег нет, но вы держитесь». Об этом говорится в сообщении правозащитной организации «Агора» (поступил в РБК) со ссылкой на адвоката Романа Качанова.

По его словам, дело прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения.

Как следует из материалов дела, 26 марта в Нижнем Тагиле активист Иван Силаев вышел на одиночный пикет с плакатом, на котором были изображены председатель правительства России Дмитрий Медведев, и надпись «Денег нет, но вы держитесь». Через некоторое время полицейские задержали активиста и сопроводили в служебный автобус.
В отношении Силаева был составлен протокол об административном правонарушении по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования»).

Административное дело в отношении Силаева было прекращено после признания судом неправомерным преследования организатора несогласованного митинга в Нижнем Тагиле Ильи Коровина. 18 мая суд прекратил административное дело в отношении Коровина ввиду отсутствия состава правонарушения. 

Теги
одиночный пикет, Нижний Тагил, «Агора»
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