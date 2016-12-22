Генпрокуратура ответила Transparency о конфликте интересов Данкверта

Генеральная прокуратура России не нашла конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Это следует из ответа ведомства на обращение российского подразделения правозащитный организации Transparecny International. Сама организация просила организовать проверку в связи с решением Россельхознадзора об ограничении поставок мяса из Белоруссии. В Transparency заявляли, что Данкверт владеет долями в предприятиях АПК, а его дочь состоит в совете директоров ОАО «Агроплемсоюз». В связи с этим в организации увидели признаки конфликта интересов.

По итогам рассмотрения обращения Transparency International в Генпрокуратуре не нашли «нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов».

Ограничения в отношении Минска на поставку говядины и говяжьих субпродуктов были введены не для того, чтобы ограничить конкуренцию среди производителей и создавать преференции для каких-либо предприятий, подчеркнули в Россельхознадзоре по итогам рассмотрения обращения.

Данкверт рассказывал в интервью РБК, что Белоруссия направляет на аттестацию для поставок в Россию предприятия, которые «везут украинскую говядину со срезанными клеймами». Также он заявил, что через Минск идут контрабандные поставки из стран ЕС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале призывал «изучить вопрос и возбудить уголовное дело» в отношении Данкверта. Лукашенко тогда заявил, что «все эти данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта». Данкверт после этого выступил с заявлением, в котором попросил отстранить его от контроля за поставками из Белоруссии.