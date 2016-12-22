Житель города Сочи выиграл в лотерею рекордную сумму для России

Житель города Сочи выиграл рекордные для российских лотерей 364,6 млн руб. Об этом сообщается на сайте «Столото», которое проводило лотерею.
Как отмечается в сообщении, россиянин выиграл данную сумму в «Гослото «6 из 45». Житель Сочи приобрел лотерейный билет через мобильное приложение за 700 руб. Теперь победителю нужно приехать в Москву, чтобы получить выигрыш.
Участник лотереи должен выбрать на игровом поле шесть чисел в диапазоне от 1 до 45, сообщается на сайте «Столото». Стоимость минимальной комбинаций составляет 100 рублей. Всего в билете шесть полей, в котором можно выбрать от 6 до 14 чисел. Выигрывают комбинации, в которых угадано от двух до шести чисел
Как отмечается на сайте, предыдущем победителем лотереи «6 из 45» был житель Новосибирска, который выиграл более 358, 3 млн руб. Свою ставку он сделал в Новосибирске в «розничной точке».
Как сообщал РБК в конце марта со ссылкой на представителя «Почты России», количество проданных лотерейных билетов в 2016 году возросло на 46% до 39,6 млн шт, а объем продаж вырос на 115%. Однако собеседник РБК конкретные суммы называть не стал.
По данным РБК, в 2016 году больше всего выигрывали в лотерею жители города Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Более 283 тыс. победителей были в Краснодарском крае, а более тыс. — в Самарской области. Самые крупные выигрыши в размере 6,842 млн руб получили четыре жителя Воронежской и Самарской областей, Забайкальского края и Республики Татарстан. Выигрышным билетом на 5,5 млн рую обладал житель республики Коми.