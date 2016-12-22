Житель города Сочи выиграл в лотерею рекордную сумму для России

Житель города Сочи выиграл в лотерею «Столото» более 364,6 млн руб, что является рекордной для России суммой

Житель города Сочи выиграл рекордные для российских лотерей 364,6 млн руб. Об этом сообщается на сайте «Столото», которое проводило лотерею.



Как отмечается в сообщении, россиянин выиграл данную сумму в «Гослото «6 из 45». Житель Сочи приобрел лотерейный билет через мобильное приложение за 700 руб. Теперь победителю нужно приехать в Москву, чтобы получить выигрыш.



Участник лотереи должен выбрать на игровом поле шесть чисел в диапазоне от 1 до 45, сообщается на сайте «Столото». Стоимость минимальной комбинаций составляет 100 рублей. Всего в билете шесть полей, в котором можно выбрать от 6 до 14 чисел. Выигрывают комбинации, в которых угадано от двух до шести чисел

Как отмечается на сайте, предыдущем победителем лотереи «6 из 45» был житель Новосибирска, который выиграл более 358, 3 млн руб. Свою ставку он сделал в Новосибирске в «розничной точке».

Как сообщал РБК в конце марта со ссылкой на представителя «Почты России», количество проданных лотерейных билетов в 2016 году возросло на 46% до 39,6 млн шт, а объем продаж вырос на 115%. Однако собеседник РБК конкретные суммы называть не стал.

По данным РБК, в 2016 году больше всего выигрывали в лотерею жители города Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Более 283 тыс. победителей были в Краснодарском крае, а более тыс. — в Самарской области. Самые крупные выигрыши в размере 6,842 млн руб получили четыре жителя Воронежской и Самарской областей, Забайкальского края и Республики Татарстан. Выигрышным билетом на 5,5 млн рую обладал житель республики Коми.