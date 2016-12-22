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Суд разрешил провести расследование против экс-премьера Украины Азарова
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Суд разрешил Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) провести заочное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, бывшего министра финансов Юрия Колобова по делу о хищении 220 млн грн (476,8 млн руб.) госсредств во время создания специальной системы связи «Укртелекома». Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает агентство УНН.

Он добавил, что следствие завершено и ходатайство передано в суд.

По словам Луценко, Янукович, Азаров и министр финансов Украины незаконно внесли изменения в госбюджет, за которые под давлением бывших чиновников проголосовал парламент. Луценко уточнил, что имеет в виду хищение 220 млн грн госсредств при создании спецсвязи «Укртелекома».

Адвокат бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Осика заявил РБК, что не получал документов о решении Киевского суда заочно судить его клиента, а получил эту информацию из СМИ, ссылающихся на Генпрокуратуру. «Мы, получается, узнаем в последнюю очередь», — пояснил он.

Осик добавил, что пока не понятно, в чем конкретно обвиняют экс-премьера. «Защита будет действовать в рамках украинского процессуального законодательства», — уточнил адвокат. По его словам, если дело от «голословных утверждений» дойдет до заочного суда, то не исключен вариант участия Азарова в заседаниях с помощью конференц-связи. В этом случае все будет согласовываться с компетентными органами России (Азаров находится в России), юстицией и судом: форма и место проведения видеоконференции, добавил Осика.

Печерский районный суд Киева 13 мая удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Украины и арестовал акции «Укртелекома» и «ТриМоб» по делу о выделении из госбюджета по распоряжению экс-президента Украины Виктора Януковича денег на приватизацию «Укртелекома».

По данным агентства УНН, Януковичу сообщили о подозрении в незаконном финансировании из госбюджета средств строительства выделенной линии специальной связи. Она, согласно условиям приватизации ОАО «Укртелеком», должна была быть построена на деньги предприятия, приватизировавшего «Укртелеком». Однако деньги на нее выделили из госбюджета незаконным способом, что и привело к растрате.

О том, что Янукович, Азаров и Колобов подозреваются в незаконном финансировании из госбюджета работ по созданию спецсвязи в 2010–2013 годах, сообщал на пресс-конференции 30 сентября 2014 года генпрокурор страны Виталий Ярема. 13 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил об объявлении указанных лиц в розыск по подозрению в растрате госсредств на сумму 220 млн гривен (около $27 млн на момент совершения преступления). 

Теги
Николай Азаров, «Укртелеком», ГПУ, Юрий Луценко, Юрий Колобов, Виктор Янукович
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