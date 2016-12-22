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Чеченская правозащитница рассказала о допросе по делу о гонениях на геев
12:59
Чеченская правозащитница рассказала о допросе по делу о гонениях на геев

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила РБК, что представители Следственного комитета РФ допросили ее утром в понедельник, 22 мая, по делу о преследовании геев в Чечне. Допрос прошел в Грозном, его провел заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) Игорь Соболь, который осуществляет доследственную проверку по этому делу.

Ранее «Новая газета» писала, что Саратова, «активно критиковавшая публикации в «Новой газете», внезапно «заболела», что «позволило ей не являться к следователю на опрос».

Как пояснила РБК Саратова, на момент выхода статьи «Новой газеты» ее допросили.

«Я заболела — это правда. Он [Соболь] мне в пятницу позвонил, в понедельник я была в Следственном комитете, дала пояснения, у меня есть копия этого пояснения», — пояснила правозащитница.

Она также добавила, что не испытывает доверия к публикациям «Новой газеты». «Газету уважала только за то, что там работала Аня Политковская. Я с ней сотрудничала все время и каждую поездку по Чечне сопровождала. Сейчас «Новая газета» потеряла свое лицо», — отметила Саратова. 

Теги
Чечня, «Новая газета», геи
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