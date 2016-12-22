Суд взыскал с Киркорова почти полмиллиона рублей по кредитам

Хамовнический суд Москвы взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова около 500 тыс. руб. по кредитам. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Иск в суд подали банк «Церих» и Агентство по страхованию вкладов. Согласно материалам дела, Киркоров взял кредит на общую сумму 25 млн руб. в банке «Церих» в 2015 году. Он погашал кредит до тех пор, пока у банка в 2016 году не отозвали лицензию.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с певца почти полмиллиона рублей. По словам Мышеловой, «судом была установлена полная оплата сумм основного долга по двум кредитам». Также она отметила, что истцам было отказано «в обращении взыскания залога». Предыдущее заседание суда было отложено по просьбе Киркорова, который просил дать ему время на сбор документов, подтверждающих погашение кредитов.

Ранее появилась информация о том, что на сайте аукционного тендерного центра продается кредитный договор на имя Киркорова.