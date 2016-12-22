Трамп прилетел из Саудовской Аравии в Израиль

Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Mandel Ngan / AFP

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Тель-Авив, совершив прямой авиаперелет из Саудовской Аравии в Израиль. Об этом сообщает Jerusalem Post. Дипломатические отношения между Израилем и Саудовской Аравией отсутствуют.

В Эр-Рияде Трамп выступил с призывом усилить международную изоляцию Ирана, обвинив Тегеран в финансировании терроризма и в публичных призывах к уничтожению Израиля, среди прочего. Президент США также обвинил Иран в поддержке режима Башара Асада в Сирии.

Визит Дональда Трампа в Саудовскую Аравию стал первым для него зарубежным визитом в качестве президента.