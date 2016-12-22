Захарова рассказала о жалости к Маккейну после слов о Лаврове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сенатор США Джон Маккейн вызывает у нее только жалость. Ему уже недостаточно критиковать политических деятелей США, поэтому он решил прокомментировать деятельность Сергея Лаврова, подчеркнула она.

«Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало — яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций», — заявила Захарова РБК.

Маккейн назвал Лаврова «марионеткой головореза и убийцы, который использовал российское прицельное оружие для того, чтобы бомбить госпитали в Алеппо, который нарушает права человека, вторгается на Украину и отбирает Крым». Также сенатор охарактеризовал главу МИД России как «пропагандиста Путина». Маккейн заявил, что Лаврову «нечего делать» в Овальном кабинете, подразумевая визит министра в Вашингтон и встречу с президентом Дональдом Трампом в мае.

Маккейн также выступил с призывом к специальному комитету по расследованию вмешательства России в выборы в США. На такой шаг сенатор пошел, после того как Трамп уволил с должности главы ФБР Джеймса Коми.