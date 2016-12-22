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Общество
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Защита ловившего покемонов Руслана Соколовского обжаловала приговор
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12:22
Защита ловившего покемонов Руслана Соколовского обжаловала приговор

Защита обжаловала приговор блогеру Руслану Соколовскому, жалоба подана в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Соколовский получил три с половиной года условно за оскорбление чувств верующих. Он опубликовал видео с ловлей покемонов в храме.

О подаче жалобы сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Соколовского Алексея Бушмакова. Документ был подан в суд в понедельник, 22 мая. В суде подтвердили получение апелляционной жалобы.

Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года, приговор по делу был вынесен 11 мая. Обвинение просило суд лишить его свободы на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии. Судья признала блогера виновным по трем статьям (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, возбуждение ненависти либо вражды и незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), но назначила условный срок. Защита сразу заявила о намерении обжаловать приговор. Также адвокат Бушмаков обещал направить жалобу в Европейский суд по правам человека. 

Теги
жалоба на приговор, Руслан Соколовский
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