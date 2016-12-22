Защита ловившего покемонов Руслана Соколовского обжаловала приговор

Защита обжаловала приговор блогеру Руслану Соколовскому, жалоба подана в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Соколовский получил три с половиной года условно за оскорбление чувств верующих. Он опубликовал видео с ловлей покемонов в храме.
О подаче жалобы сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Соколовского Алексея Бушмакова. Документ был подан в суд в понедельник, 22 мая. В суде подтвердили получение апелляционной жалобы.
Руслан Соколовский был задержан в сентябре 2016 года, приговор по делу был вынесен 11 мая. Обвинение просило суд лишить его свободы на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии. Судья признала блогера виновным по трем статьям (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, возбуждение ненависти либо вражды и незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), но назначила условный срок. Защита сразу заявила о намерении обжаловать приговор. Также адвокат Бушмаков обещал направить жалобу в Европейский суд по правам человека.