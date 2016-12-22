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В Москве на Славянской площади нашли считавшийся утерянным мост XVII века
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12:27
В Москве на Славянской площади нашли считавшийся утерянным мост XVII века

В Москве на Славянской площади нашли древний каменный фундамент и кирпичную арку белокаменного моста XVII века, который ранее упоминался лишь в документе, почти четырехсотлетней давности. Находку обнаружили во время ремонта водопровода по программе «Моя улица», говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте мэрии Москвы.

После осмотра находки археологи забрали образцы для исследований, а мост укрыли грунтом, заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Мост серьезно повредили коммуникации, которые проложили во времена СССР, заявил глава Мосгорнаследия. Археологи, по его словам, заявили, что мост несколько раз ремонтировали.

По его словам, полученные данные о находке нанесут на археологическую карту Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В сообщении уточняется, что мост долгое время считался утраченным. Сооружение вело к воротам Варварской башни стены Китай-города и использовалось для въезда в центр столицы до 1820-х годов.

Первый деревянный прототип моста, по данным портала, построили вместе с оборонительной стеной по указу матери Ивана Грозного Елены Глинской в 1538 году. Стену соорудили для защиты центра столицы от вторжения врагов. Конструкция позволяла стене выстоять даже под артиллерийским огнем.

Во время правления Александра I ров вокруг стены Китай-города засыпали, а земляные валы и бастионы были разрушены. Стена перестала нести функции оборонительного сооружения. Поверхность современной Славянской площади выровняли, а остатки моста остались под землей.

Около основания Китайгородской стены в Москве 31 марта в ходе подготовительных работ по программе благоустройства археологи раскопали «более 150 находок», среди которых была «тайная комната». По словам историков, такие помещения называли «слухами», они создавали «особый акустический эффект» внутри комнаты, а в военное время с их помощью можно было подслушать неприятеля, находившегося на другой стороне крепостного сооружения.

Позже, 11 мая, археологи обнаружили пять «тайных комнат» в Китайгородской стене. По словам главного археолога столицы Леонида Кондрашева, одну из них откроют для посетителей. 

Теги
мост, раскопки, археологи, белокаменный мост, Славянская площадь, Варварская башня, XVII век, археологическая находка
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