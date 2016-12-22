Экс-директора филиала Геофизической службы СО РАН приговорили к колонии

В Новосибирске Советский районный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) (сейчас является филиалом Единой геофизической службы РАН) Александра Еманова за хищение 27,5 млн руб., передает пресс-служба регионального СУ СКР.

Еманова обвинили по статьям 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и 174.1 «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По информации СКР, в 2011–2013 годах филиал Геофизической службы по заключенному с ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья» (ФГУП «СНИИГГиМС»), который возглавлял Еманов, по госконтракту проводил сейсмические исследования в Якутии. Некоторые работы по контракту филиал по договору субподряда поручил выполнить ООО «Геотех» (занимается выполнением геологоразведочных и геофизических работ).

По данным следствия, Еманов договорился с главой «Геотеха» в пользу управляемого последним компанией по договору субподряда перечислить 8 млн 20 тыс. руб. за работы, фактически проведенные филиалом Геофизической службы. После перечисления в 2012 году этих денег директор «Геотеха» перевел их на счета подставных компаний и обналичил.

По этой же схеме Еманов и глава «Геотеха» в 2013 году похитили 19 млн 450 тыс. руб., которые направил филиалу Геофизической службы заказчик от ФГУП «СНИИГГиМС» для проведения сейсмических исследований в Магаданской области.

Следствие считает, что Еманов внес незаконно полученные деньги на открытые на свое имя в банках расчетные счета. На эти средства он после купил квартиру.

Во время следствия арестовали приобретенную Емановым квартиру, а также жилой дом, земельный участок, доли в праве собственности на четыре других объекта недвижимости и три автомобиля. Уголовное дело против директора ООО «Геотех» СК выделил в отдельное производство из-за того, что тот скрылся от следствия.