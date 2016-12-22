СМИ узнали о жалобах промышленности на резкий рост цен на электроэнергию

Промышленники заявили об обеспокоенности относительно резкого роста цен на электроэнергию и мощность в европейской части России и на Урале (первая ценовая зона) с начала этого года. Об этом заявил в письме директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев вице-премьеру Аркадию Дворковичу, пишет газета «Ведомости», в распоряжении которой оказался этот документ от 20 апреля. ​

Европейская территория России и территория Урала объединены в первую ценовую зону согласно Правилам оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода.

По прогнозу некоммерческого партнерства (НП) «Совет рынка» (Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью), который основывается на отчете за 2016 год, стоимость электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне может подняться на 46% (согласно «пессимистичному» сценарию).

«Базовый» сценарий предполагает рост цен на 27%, а «оптимистичный» — на 23%, сообщает издание, ссылаясь на данное письмо.

В документе говорится, что в 2017 году цены на мощности в первой зоне составят 565 тыс. руб./ МВт в месяц, цена на электричество на сутки вперед вырастет на 1056 руб. 54 коп./МВт ч. По прогнозу «Совета рынка», во второй ценовой зоне, к которой относится Сибирь, цены должны понизиться на 7% либо вырасти в рамках инфляции на 3%. Цена мощности составит 520 тыс. руб./МВт в месяц, а электричества — 684 руб. 29 коп./МВт ч.

В среднем цены на мощность будут расти на 18% в год, а такой темп роста сохранится в 2017–2020 годы. Это будет «дополнительно» сдерживать социально-экономическое развитие, приводят «Ведомости» слова Киселева, указанные в письме. «Ведомости» пишут, что Киселев главными факторами подорожания цен назвал вводы новых объектов по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), обеспечивающие инвесторам возврат средств с высокой доходностью и «перенос доходности ДПМ с 10–15 на 7–10 лет действия договоров».

Замглавы Минэнерго России Вячеслав Кравченко заявлял ТАСС 6 апреля о падении цены на мощность электроэнергии в марте 2017 года примерно на 15%, «до планового значения». По его словам, в феврале цены выросли по сравнению с началом января на 25–30%.

«Ведомости», ссылаясь на обзор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), пишут, что рост цен на электроэнергию в пределах инфляции в 2017–2020 годах удержать не получится. В документе говорится, что платежи для потребителей вырастут из-за повышения цен на топливо, которое опережает рост спроса, ввода по ДПМ тепловых станций и Атомных электростанций России (АЭС), а также индексации сетевых тарифов.

Главными факторами роста в первой ценовой зоне будут вводы по ДПМ новых объектов АЭС, приводит газета слова директора группы исследований и прогнозирования АКРА Натальи Пороховой. По ее словам, в Сибири цена на мощность повысится на 3,5% из-за отсутствия вводов по ДПМ, а электроэнергия подорожает на 8,3%. По ее словам, это произойдет из-за волатильности энергетического рынка в Сибири.

Киселев считает, что сдержать темпы роста помогут продление срока действия ДПМ на АЭС и ГЭС с 25 до 35–45 лет со «снижением базовой величины доходности», введение новых АЭС и ГЭС после 2023 года. По его словам, это даст возможность «Росэнергоатому» и «РусГидро» «оптимизировать долгосрочные инвестпрограммы, исключить возможные штрафы за просрочку вводов, снизить долговую нагрузку».