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Политика
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«Известия» узнали о планах повысить явку «неполитическими референдумами»
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09:27
«Известия» узнали о планах повысить явку «неполитическими референдумами»

Для повышения явки избирателей на выборах президента России в 2018 году могут использовать местные референдумы по «неполитическим вопросам», сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и подтверждение со стороны федерального чиновника.

Этот способ повышения явки может быть опробован уже во время предстоящих губернаторских выборов в сентябре, а одной из возможных тем для референдума может стать вопрос о переименовании ряда городов.

Так, по словам одного из собеседников газеты, речь может идти о переименовании Иванова в Иваново-Вознесенск, Кирова — в Вятку, города Тутаева в Ярославской области — в Романов-Борисоглебск. Вопрос о переименовании городов с «политической» окраской (Волгоград — Сталинград, Калининград — Кенигсберг, Ульяновск — Симбирск) не рассматривается, отмечает другой собеседник «Известий», так как это может привести к расколу в обществе и позволит перехватить тему, например, коммунистам, говорит он.

По словам одного из собеседников газеты, каждая такая мини-кампания будет давать небольшой локальный прирост явки — на 2–3%. Однако в Кремле рассчитывают, что если практика будет внедрена во всех регионах, совокупный эффект меры окажется значительным, так как неполитические вопросы, которые важны для жителей конкретной территории и которые можно вынести на референдум, смогут привлечь на участки избирателей вне зависимости от состава участников выборов, указывает он.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщали, что Кремль отказался от требования повысить явку на региональные выборы как минимум в пяти регионах — в Свердловской, Ярославской, Калининградской, Кировской областях, а также в Бурятии.

РБК сообщал, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко во время учебного семинара для вице-губернаторов говорил о том, что основной кандидат на выборах президента должен победить «при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%.

В Кремле обсудили получение 70% голосов за своего кандидата на выборах 

Теги
референдум, явка, Выборы губернатора, выборы президента России
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