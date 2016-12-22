Reuters узнал о сроках начала приема на работу в армию США трансгендеров

Министерство обороны США рассматривает возможность нанимать на работу трансгендеров уже с 1 июля 2017 года. Об этом говорится в меморандуме, который датируется 8 мая. Он подписан высокопоставленным сотрудником Пентагона, передает агентство Reuters.
Всем военным подразделениям поручили изучить готовность к оценке кандидатов-трансгендеров для принятия на военную службу и предоставить отчет об этом до 31 мая текущего года. Соответствующее поручение отдал заместитель министра обороны США Робер Уорк.
Содержание меморандума подтвердил агентству Reuters пресс-секретарь Пентагона, однако он не стал это комментировать.
Пентагон отменил запрет трансгендерам служить в армии 30 июня 2016 года, сообщал министр обороны США Эш Картер. По его словам, теперь военные США смогут открыто афишировать свою ориентацию и их нельзя будет уволить по причине их «гендерной идентичности».
В 2011 году сняли запрет на службу для геев и лесбиянок в армии США.